جوجل تجلب لوحة التحكم المنزلية الذكية إلى Google TV

أعلنت جوجل سلسلة من التحديثات لجميع أجهزة منصة Google TV، ويشمل ذلك جهاز البث الجديد Google TV Streamer.

وتهدف هذه التحسينات إلى تحسين كيفية اكتشاف المستخدمين للمحتوى وإدارة منازلهم الذكية.

وتتيح لوحة الصفحة الرئيسية الجديدة عبر Google TV للمستخدمين إدارة أجهزة المنزل الذكية المتوافقة، مثل الأضواء، ومنظمات الحرارة، والكاميرات، من جهاز التحكم من بُعد.

وتتيح اللوحة أيضًا البث المباشر للكاميرات المتصلة بالتلفاز، ويشمل ذلك عرض إشعار صورة داخل صورة عندما يرن شخص ما جرس الباب.

وفي حال وضع جهاز التحكم من بُعد في مكان غير مناسب، فإن التحكم الصوتي من خلال مساعد جوجل هو خيار لإدارة الأجهزة.

وعندما يكون التلفاز خاملًا، يمكن أن يتحول إلى عرض فني مخصص. وتتيح شاشة التوقف المحيطة المحسنة للمستخدمين إنشاء تصميمات مولدة بالذكاء الاصطناعي أو عرض الذكريات من Google Photos.

ومن خلال وصف أفكارهم أو تحديد المطالبات، يمكن للمستخدمين إنشاء صور فريدة، أو يمكنهم مطالبة مساعد جوجل بعرض الذكريات.

وتدمج الصفحة الرياضية الجديدة في علامة التبويب “For You” جميع محتويات الرياضة في مكان واحد، مما يسهل العثور على المباريات المباشرة والأحداث القادمة والتعليقات الرياضية وأبرز أحداث يوتيوب.

وتوفر النظرة العامة المحسنة لأفضل الأفلام والبرامج – التي تعمل بتقنية Gemini – ملخصات ومراجعات الجمهور وتفاصيل موسمية لمساعدة المشاهدين في اختيار ما يريدون مشاهدته.

وبناءً على نجاح العام الماضي، تقدم منصة Google TV الآن ما يصل إلى 150 قناة مجانية يمكن الوصول إليها دون أي تنزيلات أو اشتراكات.

ويتيح دليل القنوات المحدث التصفح حسب النوع والموضوع، ويضم إضافات جديدة، مثل Heartland و The FBI Files و ION Plus.

وتتوسع منصة Google TV لتشمل بلدان إضافية، ويشمل ذلك تايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، وهي تدعم الآن ما يصل إلى 270 مليون جهاز Google TV و Android TV OS نشط شهريًا.

ووفقًا لشركة جوجل، فإنها تطرح هذه التحديثات عبر جميع أجهزة منصة Google TV وأجهزة Chromecasts with Google TV وأجهزة البث المتلفز الخارجية اعتبارًا من الآن، مع توقع توفرها على نطاق واسع في الأسبوع القادم.