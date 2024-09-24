تطبيقات نظام هواوي الجديد HarmonyOS NEXT تتجاوز 10 آلاف تطبيق

كشفت شركة هواوي أن عدد تطبيقات نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS NEXT قد تجاوز 10 آلاف تطبيق، وفقًا لما ذكرته الشركة في حدث Huawei Connect 2024.

وأفادت الشركة الصينية بأنه خلال الأشهر الماضية أٌطلق أكثر من 10 آلاف تطبيق أصلي متوافق مع نظام HarmonyOS NEXT الجديد، وتتميز هذه التطبيقات بخصائص أكثر ذكاءً وكفاءة من ذي قبل.

وتُعد تلك التطبيقات الجديدة بديلة لتطبيقات أندرويد التي كان النظام يدعمها في وقتٍ سابق قبل أن تعلن الشركة عزمها إنهاء دعم تلك التطبيقات على أن يحل محلها التطبيقات الأصلية المصممة بنحو خاص للنظام الجديد.

وأشارت هواوي إلى أن التطبيقات تغطي 18 مجالًا مختلفًا، ولذا، فإنها تلبي احتياجات المستخدمين بنسبة قدرها 99.9% من وقت الاستخدام اليومي، بحسب الشركة.

ويمكن للمستخدمين الاعتماد بسهولة على هذه التطبيقات في الاستخدامات اليومية، إذ تدّعي هواوي أن التطبيقات الأصلية لنظام HarmonyOS تقدّم جودة عرض عالية وانتقالات سريعة مع قدرة على إكمال المهام بسلاسة كبيرة، وغيرها من المزايا.

وقالت الشركة إنها وفّرت أكثر من 470 حزمة تطوير برمجيات (SDKs) لنظام HarmonyOS NEXT، مما قلل عبء تطوير التطبيقات بنسبة بلغت 90%، كما يوفر النظام الجديد بيئة تطوير شاملة تسهم في ابتكار تطبيقات أكثر إنتاجية.

وتهدف هواوي بنظامها الجديد إلى التخلي تمامًا عن استخدام نظام أندرويد في أجهزتها ومنتجاتها، وقد أزالت الشركة كافة الأكواد المرتبطة بنظام أندرويد من نظام التشغيل الجديد، ليصبح الآن نظامًا متكاملًا ومطوّرًا ذاتيًا بنحو كامل داخل الشركة في الصين، وهو نظام معتمد على نواة خاصة طوّرتها هواوي لكي يعمل التطبيق بتوافق تامٍ عبر مختلف أجهزتها.

وتعاونت هواوي أيضًا مع العديد من الشركاء والمطورين لبناء تلك التطبيقات في مجالات التعليم والصحة والعمل المكتبي والألعاب والترفيه والعديد من المجالات الأخرى.

ويشهد عدد تطبيقات نظام HarmonyOS NEXT نموًا كبيرًا، إذ كانت الشركة قد توقعت تطوير 5000 تطبيق أصلي مطلع العام الجاري، لكن الرقم قد تضاعف بالفعل قبل الإطلاق الرسمي لنظام HarmonyOS NEXT. ومن المتوقع أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الأخرى المرتبطة بالنظام في الأيام المقبلة.