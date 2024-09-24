المزايا والتغييرات الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.1

أصدرت شركة آبل الإصدار التجريبي الخامس من تحديث iOS 18.1 للمطورين، ويتضمن العديد من التغييرات لمستخدمي هواتف آيفون. فهناك تحسينات في مزايا Apple Intelligence، وترقيات في الخيارات الخاصة بزر التحكم في الكاميرا لهواتف iPhone 16، وغير ذلك.

ما الجديد في الإصدار التجريبي الخامس من تحديث iOS 18.1؟

أطلقت آبل الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 18.1 قبل قرابة شهر، ويمكنك تعرّف جميع المزايا المتوفرة فيه في مقال: “ما المزايا القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.1؟“.

وفيما يلي سنذكر المزايا الجديدة والتغييرات التي أضافتها آبل إلى الإصدار التجريبي الخامس من iOS 18.1:

1- تعديلات جديدة في مركز التحكم:

أجرت آبل تعديلات إضافية في مركز التحكم في iOS 18.1؛ إذ يتوفر أزرار جديدة مخصصة للاتصال يمكن إضافتها إلى مركز التحكم، وتشمل: زر Wi-Fi وزر VPN.

هناك أيضًا خيار جديد يمكنه إعادة تعيين مركز التحكم إلى التخطيط الافتراضي، ويمكن العثور على هذا الخيار في تطبيق الإعدادات (Settings) في قسم مركز التحكم (Control Center).

2- توسيع دعم معيار RCS:

يوسع iOS 18.1 دعم معيار RCS لعدد من شركات الاتصالات الجديدة حول العالم، وتشمل:

شركة Telenet في بلجيكا.

شركة Proximus في بلجيكا.

شركة BASE في بلجيكا.

شركة TracFone في الولايات المتحدة.

شركة C Spire في الولايات المتحدة.

3- خيار جديد للتحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16:

سيلاحظ مستخدمو هواتف آيفون 16 وجود خيار جديد في الخيارات الخاصة بزر التحكم في الكاميرا بعد التحديث إلى iOS 18.1. ويسمح الخيار الجديد بالتبديل من الكاميرا الخلفية إلى الكاميرا الأمامية باستخدام زر التحكم في الكاميرا.

4- ترقية جديدة في خاصية iPhone Mirroring:

مع تحديث iOS 18.1 وتحديث macOS Sequoia 15.1، أضافت آبل مزية السحب والإفلات لنقل الملفات بين هاتف آيفون وحاسوب ماك عند استخدام خاصية iPhone Mirroring.

5- تعديلات في بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

في تطبيق الملاحظات (Notes)، يوجد زر جديد في شريط الأدوات مخصص للوصول السريع إلى أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وفي السابق، لم يكن من الممكن الوصول إلى أدوات الكتابة إلا من خلال تمييز النص بالكامل، ثم النقر فوق زر أدوات الكتابة (Writing Tools) في القائمة المنبثقة.