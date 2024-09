Tecno تكشف عن Spark 30 Pro مع إصدار Transformers

كشفت Tecno عن هاتفها الذكي الجديد Spark 30 Pro، ويأتي الهاتف مع إصدار Transformers.

ويتمتع الهاتف باتصال 4.5G (أي LTE Advanced) وبعض أحدث مزايا الذكاء الاصطناعي من الشركة المضمنة في واجهة المستخدم.

وزودت Tecno الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 1080×2460 بكسلًا، وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1700 شمعة في المتر المربع.

وتحتوي الشاشة المسطحة على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحتها وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ويوفر الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع تكبير بمقدار 3x دون فقدان للدقة وتكبير رقمي قدره 10x، وعدسة أخرى تسمى AI Camera، ومن المحتمل أن تكون مستشعر عمق يساعد في طمس الخلفية في الصور.

وزودت Tecno الهاتف بشريحة Helio G100 من ميدياتيك، وتقترن الشريحة بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويعمل Spark 30 Pro بواجهة المستخدم HIOS المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي على مزايا الذكاء الاصطناعي AI Eraser و AI Artboard و AI Wallpaper و AI Artboard ومساعد صوتي مدعوم من Gemini.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا.

واختبرت Tecno الهاتف وقالت إنه يتحمل ما يصل إلى 25 ألف عملية سقوط من ارتفاع قدره 10 سم و 600 عملية انزلاق و 2000 عملية ضغط.

ويحتوي Spark 30 Pro أيضًا على مكبرات صوت مزدوجة، وصوت دولبي أتموس عالي الدقة، وراديو FM، و NFC، ومنفذ الأشعة تحت الحمراء في الجهة العلوية للتحكم في الأجهزة المنزلية.

ويتميز إصدار Transformers من هاتف Spark 30 Pro بطبقة طلاء مختلفة بألوان الأحمر والرمادي والأزرق، إذ منحت الشركة هاتف Spark 30 Pro مظهرًا مستوحى من Optimus Prime.

وصرحت Tecno في بيان صحفي بأن شراكتها مع هاسبرو Hasbro، الشركة التي تمتلك حقوق Transformers، تهدف إلى توفير الإثارة للشباب. ويأتي Spark 30 Pro Optimus Prime مع هدايا حصرية تحمل العلامة التجارية.

Autobots, Roll Out! The official collaboration between TECNO and @transformers is here with the launch of the #SPARK30Series TRANSFORMERS Edition! Stay tuned for new levels of innovative design, entertainment, and interaction to transform your smartphone experience.… pic.twitter.com/EdUq250GQ1

— tecnomobile (@tecnomobile) September 23, 2024