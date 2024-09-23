هواوي: HarmonyOS يحقق قفزات كبيرة في التقدم

قالت هواوي إن نظامها التشغيلي HarmonyOS حقق قفزات كبيرة في التقدم وأكمل رحلة أندرويد التي استمرت لمدة قدرها 17 عامًا في عام واحد.

وتواكب عملاقة الاتصالات الصينية منافسيها، بغض النظر عن التحديات العديدة في كل مجال. وقد يصل HarmonyOS NEXT إلى آفاق جديدة بعد إطلاق الإصدار المستقر.

وخلال حدث هواوي Connect 2024، قال تشو يونج جانج، رئيس Huawei Mobile Cloud، إن نظام التشغيل HarmonyOS أكمل رحلة التقدم التي استمرت لمدة قدرها 17 عامًا التي خاضتها أنظمة أخرى (أندرويد و iOS) في عام واحد، وهذا إنجاز كبير للشركة.

ويعود الفضل في رحلة التقدم السريعة هذه إلى أكثر من 1000 شريك انضموا إلى منظومة HarmonyOS، ويشمل ذلك Ant Group و China UnionPay و iFlytek.

وتشير رحلة تقدم أندرويد التي استمرت لمدة قدرها 17 عامًا إلى معدل نجاحه في سوق أنظمة التشغيل.

ويوفر أندرويد و iOS المزايا والتخصيصات والأدوات الذكية، إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي، واستغرقت أنظمة التشغيل هذه ما يصل إلى 17 عامًا للوصول إلى حالتها الحالية وتحقيق معدلات نجاح عالية.

وأصدرت آبل النسخة الأولى من نظام التشغيل iOS في عام 2007، في حين أصدرت جوجل النسخة الأولى من نظام التشغيل أندرويد في عام 2008.

وقال جانج: “حقق HarmonyOS نجاحات كبيرة بصورة غير متوقعة، وكان من المستحيل البدء بتطوير HarmonyOS مرة أخرى من البداية، لذا اختارت هواوي تحسين برمجياتها وترقيتها بحلول متطورة”.

وأضاف: “يُعد HarmonyOS NEXT أسرع بكثير وأكثر سلاسة وأفضل من أندرويد، وهو مزود بنواة دقيقة أكثر كفاءة بثلاث مرات من نواة لينكس التقليدية”.

وفي الوقت نفسه، مثل المطورون والشركاء دعمًا كبيرًا في تطوير منظومة HarmonyOS، وأحرزوا تقدمًا سريعًا جدًا مقارنةً بأنظمة التشغيل الأخرى، إذ يشغّل HarmonyOS أكثر من 900 مليون جهاز.

ومن ناحية أخرى، يبلغ عدد المطورين المسجلين في تحالف مطوري هواوي ما يصل إلى 6.75 ملايين مطور، بزيادة قدرها 10 مرات خلال مدة قدرها 5 سنوات، واستثمرت هواوي ما يصل إلى 6 مليارات يوان (أكثر من 850 مليون دولار) كل عام لتعزيز ابتكار المطورين.

وقال جانج: “لا يتنافس HarmonyOS على الأرباح، ولا يضع حدودًا، ولا يتوقف، وتصر الشركة على استثمار أكثر من 6 مليارات يوان كل عام لدعم وتشجيع مطوريها على الابتكار.

وتفوق HarmonyOS على iOS في الربع الأول من عام 2024 في الصين. ومع المزايا الجديدة والقدرات المحدثة، يبدو أن HarmonyOS جاهز ليحتل المركز الثاني في قائمة أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الكبرى في الصين.