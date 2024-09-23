هواوي تتخلى عن ويندوز في أجهزة حواسيبها

أصبحت هواوي مستعدة للتخلي عن ويندوز في أجهزة حواسيبها القادمة لصالح النظام التشغيلي HarmonyOS.

وأكد أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة أن أجهزة الحواسيب المحمولة الحالية قد تكون الدفعة الأخيرة التي تعمل بنظام تشغيل خارجي.

وحضر يو تشنغ دونغ، رئيس أعمال المستهلكين في هواوي، بثًا مباشرًا في تاريخ 20 سبتمبر. وخلال المقابلة، قال إن أجهزة الحواسيب القادمة من هواوي تأتي مع HarmonyOS بدلًا من ويندوز.

ويقول المسؤول التنفيذي إن هواوي يجب أن تتخلى عن دعم ويندوز بعد الحظر الأمريكي.

وأدرجت الولايات المتحدة الشركة في القائمة السوداء في عام 2019، وعانت منذ ذلك الحين فيما يتعلق بالوصول إلى التقنيات المتقدمة وأدوات تصنيع الرقاقات وحتى البرامج المحسنة.

وتهدف الشركة الآن إلى أن تصبح معتمدة على نفسها من خلال تقديم نظام تشغيل جديد خالٍ من المكونات الأجنبية.

ونتيجة لذلك، فإن منتجات Matebook الحالية قد تكون الدفعة الأخيرة التي تعمل بنظام ويندوز وقد تقدم هواوي قريبًا أجهزة حواسيب تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS.

وذكر دونغ أن هواوي بدأت بتقليل اعتمادها على الأجزاء الأجنبية منذ مدة طويلة، مشيرًا إلى أن منتجات الأجهزة والبرامج القادمة ستكون أكثر كفاءة.

ويضيف المسؤول التنفيذي أن الشركة استخدمت مجموعة من العناصر الأمريكية حتى الآن، مع أنها قللت استخدام تلك العناصر بعد العقوبات بصورة كبيرة، وتعمل الآن على استبدالها بالكامل.

واستخدمت الشركة HarmonyOS بصفته نظامًا تشغيليًا مهمًا لأجهزة مختلفة، مع أنها لم تثبته عبر أجهزة حواسيبها بسبب قدرتها على الوصول إلى ويندوز.

وفي السنوات القليلة الماضية، أعدت الشركة خطة احتياطية لأجهزة الحواسيب المحمولة لمحاربة العقوبات المتزايدة.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي إذا كانت هواوي تخطط لإطلاق نظام تشغيل أجهزة الحواسيب HarmonyOS للسوق المحلية فقط أم تعتزم طرحه للمستهلكين العالميين من خلال أجهزة، مثل الحواسيب اللوحية والساعات.

ومن المفترض أن تتضح الأمور مع الإطلاق الرسمي لنظام تشغيل أجهزة الحواسيب HarmonyOS في المستقبل القريب.

وتحدث دونغ أيضًا عن HarmonyOS Next، وهو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الذي يعتمد على نواة جديدة كليًا مختلفة عن نواة لينكس.

ولن يشغّل HarmonyOS Next تطبيقات أندرويد، وتروج هواوي لنظام التشغيل بصفته يوفر أداءً وأمانًا متفوقين.