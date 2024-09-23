هل تواجه مشكلة في استجابة شاشة آيفون 16 برو؟ إليك السبب والحل

يواجه العديد من مستخدمي هواتف (آيفون 16 برو) الجديدة، مشكلة في استجابة شاشاتهم للمس، وتظهر هذه المشكلة في تجاهل الهاتف لبعض اللمسات، وتقطيع حركة السحب على الشاشة، مما يؤثر سلبًا في تجربة المستخدم في التمرير، والضغط على الأزرار، وحتى كتابة النصوص. ولكن ما أسباب هذه المشكلة، وما الحلول المحتملة لها؟

تفاصيل مشكلة شاشة آيفون 16 برو:

أشار العديد من مستخدمي هواتف آيفون 16 برو في مناقشات عبر موقع (Reddit)، إلى مشكلة غريبة تتعلق بشاشة اللمس، إذ يواجهون صعوبة في استجابة الشاشة عند الضغط على المنطقة المجاورة لزر التحكم بالكاميرا (Camera Control)، الموجود في الجانب الأيمن تحت زر التشغيل، ويُعدّ هذا الزر إضافة جديدة مميزة في هذه السلسلة.

وعندما تحدث هذه المشكلة، تصبح الشاشة غير قادرة على الاستجابة لأي لمس أو تمرير لمدة قصيرة، باستثناء شريط الصفحة الرئيسية، مما يؤدي إلى تفويت بعض الأوامر.

ما السبب؟

أكد تقرير موقع (9to5Mac) أن مشكلة استجابة شاشة آيفون 16 برو، ترجع إلى خلل برمجي في نظام iOS 18، لأن هذا الخلل يظهر بشكل واضح عند التفاعل مع الشاشة بعد فتح القفل، ولا يحدث في واجهة قفل الشاشة، مما يستبعد وجود أي مشكلة في الأجهزة.

ويُرجح أن يكون السبب هو خلل في الخوارزمية المسؤولة عن رفض اللمسات غير المقصودة (Accidental Touch Rejection algorithm) في نظام التشغيل، التي يبدو أنها تعمل بشكل مفرط في الحساسية، مما يؤدي إلى تجاهل العديد من اللمسات المقصودة، خاصةً في المنطقة المحيطة بزر الكاميرا الجديد.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن النحافة الملحوظة لحافات شاشة هواتف آيفون 16 برو، قد زاد من احتمالية حدوث هذه المشكلة، فبسبب نحافة الحافات الشديدة أصبح من السهل جدًا أن يلمس المستخدم الشاشة عن غير قصد، خاصة عند إمساك الهاتف بنحو طبيعي، وهذا اللمس العرضي يحفز ميزة الرفض في الهاتف، مما يؤدي إلى توقف استجابة الشاشة.

وتزداد احتمالية ظهور هذه المشكلة عندما يحيط المستخدم جوانب الشاشة بأصابعه، خاصة في حالة عدم وجود غطاء حماية، إذ إن غياب الغطاء يجعل حافات الشاشة أكثر عرضة للمس العرضي، مما يؤدي إلى تفعيل هذه المشكلة بشكل متكرر.

وتؤكد التقارير أن مشكلة عدم استجابة الشاشة مستمرة حتى مع استخدام أغطية للهواتف، وإن كانت بنسبة أقل. كما أنها تؤثر في الهواتف التي تعمل بنظام iOS 18 والنسخة التجريبية من إصدار iOS 18.1. وفي ظل هذه الظروف، تتزايد التوقعات بإطلاق آبل تحديثًا عاجلًا لحل هذه المشكلة.

الحلول المحتملة:

تحديث نظام التشغيل: من المتوقع أن تطلق آبل تحديثًا عاجلًا لنظام iOS 18 لحل هذه المشكلة.

من المتوقع أن تطلق آبل تحديثًا عاجلًا لنظام iOS 18 لحل هذه المشكلة. استخدام غطاء للهاتف: يمكن أن يساعد استخدام غطاء للهاتف في تقليل احتمالية لمس الحافات دون قصد.

يمكن أن يساعد استخدام غطاء للهاتف في تقليل احتمالية لمس الحافات دون قصد. تغيير طريقة الإمساك بالهاتف: ي مكن للمستخدم تجربة طرق مختلفة للإمساك بالهاتف لتقليل الضغط على الحافات.