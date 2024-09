كيف يساعد الذكاء الاصطناعي مرضى التصلب في استعادة أصواتهم؟

تخطو التكنولوجيا خطوات واسعة نحو دمج العقل البشري مع الآلة، فبعد نجاح وواجهات التخاطب بين الدماغ والحاسوب – التي تُعرف اختصارًا باسم (BCIs) – في التحكم في الأجهزة والروبوتات، بدأت الآن العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال مثل: شركة (نيورالينك) Neuralink، و(Synchron)، تحقيق إنجازات جديدة من شأنها أن تغير حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

فقد حصلت شركة (نيورالينك) خلال الأيام الماضية على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على جهازها الجديد (BlindSight)، الذي يهدف إلى استعادة البصر لدى المكفوفين من خلال تحفيز الدماغ مباشرة.

ويهدف هذا الجهاز الثوري، إلى تحفيز المناطق البصرية في الدماغ باستخدام إشارات كهربائية دقيقة، وقد أوضح إيلون ماسك، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، أن هذا الجهاز سيساعد الذين فقدوا حاسة البصر والعصب البصري تمامًا في الرؤية مرة أخرى، بشرط أن تكون المنطقة المسؤولة عن الرؤية في الدماغ (القشرة البصرية) سليمة.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024