كلاودفلير تتيح اكتشاف روبوتات الذكاء الاصطناعي وحظرها مجانًا

تساعد كلاودفلير أصحاب المواقع الإلكترونية في التحكم في كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لمحتواهم، وحتى محاولة الاستفادة منه ماديًا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام أداة بسيطة لأصحاب المواقع الإلكترونية لمنع استخراج مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي للمحتوى.

وقالت كلاودفلير إن منتج AI Audit يوفر مجموعة من الأدوات لمساعدة العملاء في فهم كيفية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي للمحتوى.

وبمجرد أن يعرفوا ما هو الغرض من استخدام المحتوى، فإن بإمكانهم بعد ذلك تحديد إذا كانوا على استعداد للسماح لمطوري الذكاء الاصطناعي بالوصول إليه أم لا.

وعلاوة على ذلك، يستطيعون أيضًا تحديد ما يعتبرونه سعرًا عادلًا مقابل السماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي باستخلاص المحتوى من أجل استخدامه لتدريب النماذج والأغراض الأخرى.

وأصبحت ممارسة استخلاص المحتوى من المواقع الإلكترونية شائعة جدًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ توفر شبكة الإنترنت كنزًا من البيانات المجانية ظاهريًا التي يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويثير هذا الاستخلاص الجماعي لبيانات المواقع الإلكترونية الجدل، إذ تزعم مجموعة من منشئي المحتوى والناشرين أنه غير عادل، وخاصة أنهم لا يدركون أنه يحدث.

وقالت كلاودفلير إنها تساعد كل مطور مواقع ويب في الاستفادة من البيانات مقابل سعر عادل، إذ صممت AI Audit لإعادة السيطرة إلى منشئي المحتوى، مما يسمح بتبادل شفاف بين الطرفين.

وتتضمن AI Audit أداة بسيطة تغلق تلقائيًا باب الوصول إلى المحتوى أمام كل أنواع روبوتات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وجود مجموعة من أدوات التحليل التي تساعد أصحاب المواقع في فهم ما تفعله روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن مواقعهم.

ووفقًا لشركة كلاودفلير، فإن ذلك يساعد أصحاب المواقع في فهم سبب وصول نماذج الذكاء الاصطناعي إلى صفحات الويب، ومتى حدث ذلك، ومدى تكراره، وحتى التمييز بين روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تنسب مصدر بياناتها وتلك التي لا تفعل ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن منتج AI Audit من كلاودفلير يوفر أداة لأصحاب المواقع لتحديد سعر عادل للسماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى محتواهم، بناءً على الأسعار القياسية التي تفاوض عليها كبار الناشرين.

وتقول كلاودفلير إن هذا ضروري لأن أصحاب المواقع الصغيرة الحجم يفتقرون إلى الموارد والخبرة لفهم قيمة محتواهم والتفاوض على الصفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلاوة على ذلك، لا تمتلك شركات الذكاء الاصطناعي نفسها القدرة على إبرام صفقة مع كل موقع ويب تستخلص بياناته، لأن هناك الملايين من تلك المواقع.