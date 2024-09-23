كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في السعودية

أعلنت شركة كاسبرسكي، إطلاق خدمة تقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي (ICS)، مما يضع معيارًا جديدًا لحماية البنية التحتية الصناعية الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتأتي هذه الخطوة لتلبية الحاجة المتزايدة إلى حماية البنية التحتية الصناعية الحيوية من التهديدات السيبرانية المتصاعدة.

كما يعكس هذا الإطلاق التزام كاسبرسكي بقيادة الجهود في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي، ويؤكد امتثالها للإرشادات و اللوائح الأمنية المحلية، ويبرز خبرتها الرائدة البالغة 15 عامًا في مجال التقنية التشغيلية وأمن أنظمة التحكم الصناعي.

مزايا خدمة تقييم أمان أنظمة التحكم الصناعي:

صُممت خدمة تقييم أمان أنظمة التحكم الصناعي من كاسبرسكي لفحص نقاط الضعف في كل طبقة من أنظمة التحكم الصناعية ومعالجتها، بدءًا من الأمان المادي والشبكي، ووصولًا إلى الثغرات الخاصة بالموردين داخل مكونات أنظمة التحكم الصناعي، مثل أنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA).

ويعتمد هذا التقييم على فريق متخصص من خبراء كاسبرسكي، الذين يستخدمون أحدث التقنيات والأدوات لكشف نقاط الضعف المحتملة وتقييم المخاطر، مما يوفر للعملاء رؤى واضحة، وقابلة للتنفيذ، وفهمًا شاملًا لموقفهم الأمني.

توفر التقارير التفصيلية، والمصممة خصوصًا لمراكز العمليات الأمنية (SOCs)، طريقة طريق سهلة المتابعة تتضمن الطوابع الزمنية، والأساليب المستخدمة، وتوصيات كشف مخصصة.

الوضع الحالي للأمن السيبراني في السعودية:

أظهرت أحدث إحصائيات كاسبرسكي أن المملكة العربية السعودية حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني، فقد تصدرت المملكة ترتيب البلدان الأقل تعرضًا للهجمات في المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ كانت مستويات التعرض أقل بنحو ملحوظ من المتوسط الإقليمي.

ومع ذلك، أظهرت قطاعات مثل الإنشاءات، والنفط والغاز، وأتمتة البناء، أنها معرضة لمخاطر أكنية كبيرة، وترتبط التهديدات الأساسية بسلوكيات الموظفين غير الآمنة، وخاصةً أولئك الذين يحاولون الوصول إلى موارد الإنترنت المحظورة من حواسيب التقنية التشغيلية، مما يعرضهم لنصوص خبيثة وصفحات تصيدية.

كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد برمجيات التجسس بنحو كبير خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد الحاجة إلى تدابير أمنية قوية للتقنية التشغيلية.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد هاشم، المدير العام لدى كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: “نحن متحمسون لتقديم خبرتنا العالمية في تقييمات أمن التقنية التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي للمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية. ويتمتع الفريق السعودي بدعم جيد من الخبرة الراسخة لدى كاسبرسكي، وهو ما أعتقد أنه دليل حقيقي على التزامنا بدعم المواهب المحلية والاستثمار فيها. ولا يكتفي توسعنا بوضع معايير جديدة في مجال الأمن الصناعي فقط، بل يدعم كذلك الرؤية الإستراتيجية للمملكة لقطاع صناعي آمن ومرن”.

أهمية الخدمة الجديدة:

تعزيز الأمن الصناعي: تساعد هذه الخدمة الشركات في تحديد نقاط الضعف في أنظمتها الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

تساعد هذه الخدمة الشركات في تحديد نقاط الضعف في أنظمتها الصناعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها. الامتثال للوائح: تضمن الخدمة الامتثال للوائح الأمنية المحلية والمعايير الدولية.

تضمن الخدمة الامتثال للوائح الأمنية المحلية والمعايير الدولية. دعم الرؤية الإستراتيجية للمملكة: تساهم هذه الخدمة في دعم الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية لقطاع صناعي آمن ومرن.