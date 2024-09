سامسونج تطلق هاتفها الذكي Galaxy M55s 5G

أطلقت سامسونج هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Galaxy M. ويتبع Galaxy M55s 5G هاتف Galaxy M55 5G الذي أصدرته الشركة في وقت سابق من شهر أبريل من هذا العام.

ويتميز الهاتف الجديد Galaxy M55s 5G بجهة خلفية تتمتع بتصميم ثنائي اللون مع ثلاثة خطوط عمودية تمتد على الجانب الأيسر في مكان وجود مستشعرات الكاميرا.

ويأتي الجهاز بشاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-O بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل، وبذروة سطوع قدرها 1000 شمعة في المتر المربع، وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وزودت سامسونج الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها f/2.2.

ويعمل Galaxy M55s 5G بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 نفسه الموجود أيضًا في Galaxy M55 5G، مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 644.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة micro SD.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها عبر شحن سريع بقوة قدرها 45 واطًا.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم OneUI 6.1 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويأتي مع مزايا، مثل Samsung Knox Vault و Quick Share وما إلى ذلك. ووعدت الشركة بأربعة أجيال من تحديثات أندرويد و 5 سنوات من تحديثات الأمان للهاتف.

ويوجد أيضًا وضع Voice Focus الذي يحسن جودة الصوت الملتقط من خلال الميكروفونات أثناء المكالمات.

وتطرح سامسونج هاتف Galaxy M55s 5G بسعر قدره 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ولم تكشف عن سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت ونسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

يشار إلى أن سامسونج تطرح هاتف Galaxy M55 5G بسعر يبدأ من 325 دولارًا ويصل إلى 395 دولارًا.

Brace yourself for the #SuperMonster! Presenting the all-new #GalaxyM55s 5G, a device that is built to perfection with a fusion of Monster textures that make you feel the power in your palm. Starting at ₹ 17999*. Sale goes live on 26th September. *T/C Apply. #Samsung pic.twitter.com/0q0rxh6wHX

— Samsung India (@SamsungIndia) September 23, 2024