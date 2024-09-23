تيك توك تطرح ميزة الاشتراك المحدثة للمبدعين

أعلنت تيك توك طرحها ميزة تحقيق الدخل المحدثة “الاشتراك” Subscription للمبدعين المؤهلين في مناطق مختارة، ويشمل ذلك البرازيل وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتقول الشركة إنها تخطط لتوسيع الميزة لتشمل مناطق إضافية في الأسابيع المقبلة.

ويأتي الطرح الرسمي بعد أن قالت تيك توك في شهر مارس الماضي إنها ستعيد تسمية ميزة تحقيق الدخل من “الاشتراك المباشرة” LIVE Subscription إلى “الاشتراك” وستوسعها قريبًا لتشمل المبدعين الذين لا يستخدمون البث المباشر.

وتُعد ميزة “الاشتراك” بمنزلة رد تيك توك على Patreon، وهي منصة للمبدعين تسمح للأشخاص بتبادل محتوى حصري مع المشتركين الذين يدفعون.

وتتنافس ميزة تيك توك أيضًا مع “الاشتراكات” Subscriptions في إنستاجرام وعضويات قنوات يوتيوب، وهما ميزتان تسمحان للمبدعين بزيادة أرباحهم من خلال منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى محتوى حصري ومزايا إضافية.

ويعني التوسع أن المبدعين العاديين قادرين الآن على تزويد المشتركين الذين يدفعون بمحتوى حصري ومزايا أخرى.

وتوفر تيك توك ثلاث مستويات مختلفة للمشتركين الذين يدفعون بثلاث أسعار مختلفة، ويوفر كل مستوى امتيازات حصرية مختلفة مقابل رسوم شهرية.

ويمكن للمشتركين الوصول إلى محتوى حصري لا يمكن إلا للمستخدمين الذين يدفعون رؤيته، ويشمل ذلك مقاطع الفيديو والبث المباشر والملاحظات.

ويمكن للمشتركين أيضًا الوصول إلى امتيازات تشمل قنوات الاتصال الإضافية، مثل Sub Space، وهي مساحة حصرية للمبدعين للتفاعل مع مشتركيهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتركين الحصول على ملصقات فريدة لاستخدامها أثناء البث المباشر والشارات التي تظهر بجوار أسمائهم عبر حساباتهم وفي التعليقات.

ويمكن للمبدعين أيضًا تقديم امتيازات مصممة خصوصًا لمجتمعهم. وأوضحت تيك توك أن المزايا المخصصة هي مزايا أخرى يمكن للمبدعين اختيارها من قائمة جاهزة تقدمها تيك توك.

وتشمل هذه المزايا طلبات الأداء، والرسائل الصوتية، ومقاطع الفيديو من وراء الكواليس، والقدرة على اللعب معًا، والمزيد.

ومن أجل الاستفادة من الاشتراك، يجب على المبدعين أن يكون لديهم أكثر من 10 آلاف متابع و 100 ألف مشاهدة فيديو في الشهر التقويمي الماضي.