الكشف عن خطة آبل الزمنية لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة آبل لإطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تُعرف باسم “Apple Intelligence” لهواتف آيفون المؤهلة خلال وقتٍ قريب، مع 3 تحديثات متوقعة قبل نهاية العام الجاري. ومع ذلك، قد تتأجل بعض المزايا الرئيسية، مثل التغييرات الكبيرة في سيري، حتى عام 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ووفقًا لبلومبرغ، فمن المتوقع طرح تحديثي iOS 18.2 و iOS 18.3 في ديسمبر المقبل، بعد إطلاق تحديث iOS 18.1 في منتصف أكتوبر.

ومن المنتظر قدوم تحديث iOS 18.1 مصاحبًا حدثًا ثانيًا متوقعًا للشركة، إذ يُنتظر أن تكشف فيه عن حواسيب ماك الجديدة والمُحدّثة.

وسيتضمن تحديث iOS 18.1 فقط الدفعة الأولى من مزايا “Apple Intelligence”، ومن المتوقع أن تتضمن هذه المزايا تلخيص الرسائل والبريد الإلكتروني، وأدوات الكتابة مثل التلخيص والتدقيق اللغوي، وميزة إزالة العناصر غير المرغوبة من الصور، بالإضافة إلى تسجيل المكالمات الهاتفية وتفريغها نصيًا، وغيرها.

وفيما يتعلق بتحديث iOS 18.2، فمن المتوقع طرحه في أوائل ديسمبر، وسيأتي مع مزايا رئيسية مثل ترتيب الإشعارات على شاشة القفل، وميزة توليد الصور “Image Playground”، وميزة إنشاء الوجوه التعبيرية”Genmoji”.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون هذا الإصدار الأول الذي يتضمن إدماج ChatGPT في سيري، وتوسيع استخدام Apple Intelligence باللغة الإنجليزية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.

وتخطط آبل لإصدار تحديث iOS 18.3 كتحديث بسيط نسبيًا لإصلاح الأخطاء المرصودة في iOS 18.2، وتسعى الشركة إلى إطلاقه أيضًا قبل نهاية عام 2024. وقد يتضمن هذا التحديث بعض مزايا سيري الجديدة مثل “السياق الشخصي” والتكامل العميق مع التطبيقات.

وبعد إصدار iOS 18.3، ستكون هناك فجوة تستمر أشهرًا قبل إصدار تحديث iOS 18.4، الذي من المفترض أن يتضمن كافة القدرات المطوّرة لسيري، مع إضافة لغات أخرى غير الإنجليزية في مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل اللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية، ويتوقع أن يصل هذا التحديث في مارس من عام 2025 المقبل.

ووفقًا لتلك الخطة، فستبدأ آبل إتاحة مزايا “Apple Intelligence” مع تحديث iOS 18.1، على أن تصل الأجهزة بنحو تدريجي عبر تحديثات لاحقة، وستكون تلك المزايا مقتصرة على هواتف آيفون 15 برو وآيفون 16، بالإضافة إلى أجهزة آيباد وماك بمعالجات آبل سيليكون عبر تحديثات مكافئة.

وفيما يتعلق بهواتف آيفون التي لا تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، فسيكون بإمكانها الاستفادة من مزايا وتحسينات إضافية مع التحديثات المتلاحقة دون مزايا الذكاء الاصطناعي.

ويرى محللون أن آبل تتخذ مخاطرة كبيرة بنشر مزايا الذكاء الاصطناعي تدريجيًا، خاصةً مع تأجيل دعم اللغات المحلية، إذ قد يؤثر ذلك سلبًا في المبيعات الدولية لهواتف آيفون 16 الجديدة.