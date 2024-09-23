“إيدج” تطلق شركة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي

أعلنت مجموعة (إيدج) الإماراتية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم الاثنين، إطلاق شركة (فضاء) FADA الجديدة التابعة لها والمتخصصة في قطاع الفضاء، التي من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء العالمي. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية الدولة الطموحة في التحول إلى مركز رائد في مجال التكنولوجيا الفضائية.

وستدفع هذه الخطوة بمجموعة (إيدج) إلى آفاق جديدة في المنافسة العالمية، معززة مكانتها كرائدة في مجال بناء القدرات الفضائية، كما ستعمل على توسيع محفظة منتجاتها بجيل جديد من الحلول المتطورة، مما يساهم في بناء قاعدة علمية فضائية متميزة وواعدة.

مهمة شركة (فضاء) الجديدة:

تتمحور مهمة شركة (فضاء) الجديدة حول تطوير القدرات الفضائية السيادية في دولة الإمارات، والاستفادة من مزايا الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب العلاقات الضرورية القائمة على التعاون المشترك والبناء عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، إذ ترمي (فضاء) إلى بناء قطاع فضاء وطني متكامل يمكنه دعم الأمن الوطني وتأمين المتطلبات التجارية، بما يدعم ريادة دولة الإمارات ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا الفضائية.

كما ستقدم الشركة مساهمة نوعية ضخمة، لكونها تدعم تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد على نطاق أوسع.

وتعليقًا على ذلك، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: “سيمكن إطلاق شركة (فضاء) الجديدة مجموعة (إيدج) من تحقيق النمو وتعزيز حضورها ضمن قطاع الفضاء العالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى التحول إلى رائدة لمجال تكنولوجيا الفضاء، ويساهم في بناء منظومة متكاملة ومبتكرة بهدف الاستفادة من الزخم المعرفي لتحقيق النمو المستقبلي المستدام”.

وأضاف: “سيضيف التطور النوعي حلولًا من الجيل الجديد إلى محفظة منتجاتنا، مما يمثل قفزة إستراتيجية ونوعية نحو التميز التكنولوجي، ويبرز طموحاتنا الواسعة للتحول إلى صناع تغيير ضمن ذلك المجال الحيوي والهام”.

المنتجات والخدمات:

من المقرر أن تؤسس شركة (فضاء) الجديدة ضمن أهدافها مرافق متقدمة لتطوير وتصنيع وتجميع وتكامل واختبار مختلف أنظمة الأقمار الصناعية، لتصبح مركزًا موحدًا لجميع الأنشطة المتعلقة بالفضاء بهدف توفير حلول شاملة للعملاء المحليين والدوليين، بما يشمل تقنيات الرادارات الفضائية، والتقنيات الكهروبصرية، وحمولات الأشعة تحت الحمراء، إلى جانب هياكل الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني للأقمار الصناعية.

ومن جانبه قال وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في مجموعة إيدج: “يعزز إطلاق الشركة الجديدة التزام مجموعة إيدج بريادة التكنولوجيا المتقدمة وإقامة شراكات محلية وعالمية تؤسس من خلالها مرافق من الجيل الحديث لتطوير أنظمة الأقمار الصناعية، بالتوازي مع بناء قوة بشرية عاملة مستدامة وماهرة تساهم في تطوير قطاع الفضاء الوطني الإماراتي”.

وليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني في ايدج، حول إطلاق "فضاء". للمزيد: https://t.co/HqC4FiKwNE pic.twitter.com/NPdn9AbbC4 — EDGE (@_edgegroup) September 23, 2024

برنامج سرب:

يأتي هذا الإعلان عقب اختيار (إيدج) في نوفمبر من العام الماضي، كمتعاقد رئيسي ضمن شراكة إستراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، لتنفيذ برنامج (سرب)، المكوّن من ثلاثة أقمار صناعية ذات ملكية فكرية مملوكة بالكامل ومزودة بحمولات رادارية فضائية، الذي يمثّل واحدًا من أول مشاريع مجموعة إيدج في مجال الفضاء.

ويهدف برنامج (سرب) إلى إطلاق أول قمر صناعي، يُسمى (سرب-1) بحلول عام 2026، ويُعدّ أول برنامج وطني لبناء القدرات الفضائية الرادارية ينفذه اتحاد صناعي محلي بقيادة جهات فاعلة رئيسية ضمن قطاع الفضاء الخاص والمراكز الوطنية في الدولة، كما يشمل خططًا لتوسيع التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتعزيز خبرات وقدرات البرنامج.

تنطلق ايدج نحو آفاقًا جديدة من خلال شركتها الجديدة المختصة بالفضاء "فضاء". ومن خلال قيادتها لجهود تعزيز القدرات الفضائية الوطنية، تدعم "فضاء" مكانتنا كقوة عالمية رائدة في مجال الفضاء، وتعمل على دفع حدود الابتكار والتطور في قطاع الفضاء الإماراتي. اكتشف آخر المستجدات عبر… pic.twitter.com/ryMVC3V6pk — EDGE (@_edgegroup) September 23, 2024