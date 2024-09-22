Tecno تطرح هاتفها الذكي الجديد Spark 30

كشفت Tecno رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Spark 30 الذي تسربت مواصفاته سابقًا، ويواصل الهاتف الذكي الاتجاه الحالي لشاشات العرض الكبيرة.

ويحتوي الهاتف الذكي على شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 1080×2460 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع ذروة سطوع قدرها 800 شمعة في المتر المربع ودعم اللمس الرطب والزيتي.

كما تحتوي الشاشة على ثقب مركزي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش أمامي مزدوج لدرجة حرارة اللون، مع أنه لا يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة لأنه مدمج في زر الطاقة.

وفي الجهة الخلفية، يحتوي الهاتف على كاميرا دائرية بعدسة أساسية تستخدم مستشعر IMX682 من سوني بدقة قدرها 64 ميجابكسل ومستشعرًا إضافيًا لتأثيرات العمق، مع فلاش خلفي رباعي لتحسين جودة اللقطات في الإضاءة المنخفضة.

وزودت Tecno الجهاز بالمعالج الثماني النواة Helio G91 من ميدياتيك مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، مع أن عدد سنوات تحديثات البرامج التي سيتلقاها غير واضح.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 18 واطًا، وتشمل المزايا الأخرى البارزة ضمن Spark 30 تصنيف IP64 ومكبرات صوت مزدوجة مع تقنية دولبي أتموس ومنفذ USB-C و NFC والتحكم من بُعد بالأشعة تحت الحمراء.

وأدرجت Tecno هاتفها الجديد Spark 30 عبر موقعها الإلكتروني دون الكشف رسميًا عن تفاصيل الأسعار والتوافر حتى الآن.

يشار إلى أن Tecno أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر الهاتفين القابلين للطي الجديدين Phantom V Fold 2 و Phantom V Flip 2. ويأتي كلا الهاتفين مع مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي AI Suite من الشركة المصنعة.

وتطرح Tecno هاتف Phantom V Flip 2 بسعر قدره 700 دولار، في حين تطرح هاتف Phantom V Fold 2 بسعر قدره 1100 دولار، وهو أقل بكثير من أسعار المنافسين.