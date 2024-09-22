“Galaxy AI Pioneers”.. برنامج شامل لتمكين الشباب الإماراتي في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن البرنامج الوطني للمبرمجين في دولة الإمارات، وشركة سامسونج جلف للإلكترونيات، فتح باب التسجيل في أحدث البرامج التدريبية للشباب الذي تنظمه الشركة ويحمل اسم (Galaxy AI Pioneers)، والذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من المبتكرين القادرين على فهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقها.

ويأتي هذا البرنامج الجديد ليبني على نجاح (برنامج سامسونج للابتكار)، الذي نُظم ضمن فعاليات مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024، في خطوة جديدة للشراكة المتميزة بين مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات وشركة سامسونج، لتقديم منهج شامل وممتع لإعداد الجيل القادم من مبتكري الذكاء الاصطناعي.

ويشمل البرنامج، إطلاق مساقات افتراضية وحضورية، ضمن ثلاث فئات عمرية في منهجية تدمج مناهج التعلم النظري والتجريبي العملي، ويُنظم خلال المدة الممتدة من 23 من سبتمبر الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل.

تفاصيل برنامج (Galaxy AI Pioneers):

مناهج شاملة: يغطي البرنامج مجموعة واسعة من مفاهيم الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الأساسيات ووصولًا إلى تطبيقات متقدمة مثل: التعلم العميق والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية.

يغطي البرنامج مجموعة واسعة من مفاهيم الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الأساسيات ووصولًا إلى تطبيقات متقدمة مثل: التعلم العميق والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية. تعلم عملي: يتضمن البرنامج مزيجًا من المحاضرات النظرية والمشاريع العملية التي تتيح للمشاركين تطبيق ما تعلموه.

يتضمن البرنامج مزيجًا من المحاضرات النظرية والمشاريع العملية التي تتيح للمشاركين تطبيق ما تعلموه. مرونة في التعلم: يوفر البرنامج خيارات التعلم المرنة بين الحضور الشخصي والجلسات الافتراضية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية.

يوفر البرنامج خيارات التعلم المرنة بين الحضور الشخصي والجلسات الافتراضية، لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية. التركيز في الأخلاقيات: يعالج البرنامج الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن يكون المشاركون على دراية بالتأثيرات الاجتماعية والأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يعالج البرنامج الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن يكون المشاركون على دراية بالتأثيرات الاجتماعية والأخلاقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي. مشاريع تخرج: يحصل المشاركون على فرصة لتطوير مشاريعهم الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدراتهم الإبداعية وحل المشكلات.

الفئات المستهدفة:

يستهدف برنامج (Galaxy AI Pioneers) الشباب الإماراتي والمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ويُقسم المشاركين إلى ثلاث فئات عمرية، لكل منها منهج دراسي مصمم خصوصًا لها.

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات، بما يشمل:

أساسيات الذكاء الاصطناعي.

البرمجة بلغة بايثون.

التعلم الآلي، والتعلم العميق.

الرؤية الحاسوبية.

روبوتات الذكاء الاصطناعي.

معالجة اللغات الطبيعية.

الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي.

وتتاح للطلاب فرصة استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي من سامسونج (Galaxy AI)، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، من خلال العمل على مشروع تخرج. ويجمع البرنامج بين الجلسات الافتراضية بقيادة المدربين والجلسات الحضورية في مقر المبرمجين في دبي.

أهداف البرنامج:

يتضمن البرنامج محاضرات يلقيها نخبة من الأكاديميين وخبراء القطاع، تتناول مواضيع وحالات واقعية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر للطلاب رؤى مبتكرة حول التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، في مختلف المجالات، والمسارات المهنية المحتملة في قطاع التكنولوجيا.

ويسعى البرنامج إلى تمكين الشباب الإماراتي من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، إعداد جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول مبتكرة.

وتُختتم فعاليات البرنامج، بحفل تخرج يستعرض فيه الطلاب مشاريعهم التي سيعملون على تطويرها، بناء على ما اكتسبوه من خبرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كيفية التسجيل في برنامج (Galaxy AI Pioneers):

يحصل الخريجون على شهادة إتمام البرنامج من مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وشركة سامسونج.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من المعلومات حول برنامج (Galaxy AI Pioneers) والتسجيل للمشاركة فيه، زيارة هذا الموقع الإلكتروني.

ومن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي لدى الشباب، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا المجال، وتحفيز الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي.