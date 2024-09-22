مقارنة بين هاتفي iPhone 16 و Galaxy S24

أطلقت شركة آبل رسميًا قبل يومين أحدث مجموعة من الهواتف الذكية في الأسواق العالمية وهي سلسلة هواتف iPhone 16 التي تتضمن أربعة هواتف هي: iPhone 16 و iPhone 16 Plus و iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max.

هاتف iPhone 16 هو الهاتف الأساسي والأصغر حجمًا في السلسلة ويعد مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الصغيرة الحجم، ولا يبحثون عن المزايا الاحترافية المتوفرة في طرز برو. ويتنافس هذا الهاتف مع هاتف Galaxy S24 وهو الهاتف الأساسي والأصغر حجمًا في سلسلة Galaxy S24 الأحدث من سامسونج.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف رائد جديد صغير الحجم ويتمتع بمواصفات قوية وتصميم أنيق، يمكنك التفكير في هاتفي iPhone 16 و Galaxy S24، وستساعدك المقارنة التالية بينهما في اختيار الهاتف المناسب لك:

1- تحتوي شاشة iPhone 16 على الجزيرة الديناميكية:

فيما يتعلق بمواصفات الشاشات، يحتوي هاتفا iPhone 16 و Galaxy S24 على شاشات تتمتع بمواصفات متقاربة؛ إذ يضم Galaxy S24 شاشة أكبر بمقدار 0.1 بوصة وأكثر سطوعًا قليلًا من شاشة iPhone 16، لكن شاشة آيفون لها دقة أعلى قليلًا من دقة شاشة هاتف سامسونج.

يضم Galaxy S24 شاشة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم خاصية تعزيز الرؤية Vision Booster، وخاصية التشغيل الدائم، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما شاشة هاتف iPhone 16 فيبلغ مقاسها 6.1 بوصات من نوع (Super Retina XDR OLED) وتمتاز بدقة قدرها 2556 × 1179 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع.

ومن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها شاشة iPhone 16 وجود الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) التي تظهر في شكل شق صغير في الجزء العلوي من الشاشة يتغير حجمه حسب المحتوى الذي يعرضه، وتعرض الجزيرة الديناميكية الإشعارات والتنبيهات، وقد ظهرت أول مرة في iPhone 14 Pro في عام 2022.

2- يحتوي هاتف Galaxy S24 على كاميرا مقرّبة:

يضم كل من iPhone 16 و Galaxy S24 كاميرات احترافية، ويكمن الفرق الأساسي في أنظمة الكاميرات بين كلا الهاتفين في عدد العدسات؛ إذ يضم هاتف Galaxy S24 كاميرا ثلاثية العدسات، وأما هاتف آيفون فيضم كاميرا ثنائية العدسات، والعدسة الإضافية في هاتف سامسونج غير المتوفرة في هاتف آيفون هي العدسة المقربة التي تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

يضم iPhone 16 كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وأما Galaxy S24 فيضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يتفوق Galaxy S24 على iPhone 16 بدقة الفيديو، إذ يدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما هاتف iPhone 16 فيدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

3- كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي:

تتنافس شركات تصنيع الهواتف في إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى هواتفها هذا العام ويتضمن كل من iPhone 16 و Galaxy S24 مجموعة واسعة من هذه المزايا التي تعزز تجربة الاستخدام وتسهل أداء العديد من المهام.

يدعم iPhone 16 أدوات الكتابة والملخصات في تطبيق الملاحظات والهاتف، والمساعد الصوتي سيري المدعوم من ChatGPT ومزايا إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، ومزية Visual Intelligence التي يمكن الوصول إليها بسرعة باستخدام زر التحكم في الكاميرا وهي مزية تشبه عدسة جوجل وتسهل البحث من خلال الصور.

وأما هاتف سامسونج فيدعم العديد من مزايا Galaxy AI، مثل: مزية البحث Circle to Search ومزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية للمكالمات ومزايا تلخيص الملاحظات وتنظيمها.

ولتعمل هذه المزايا يحتاج الهاتفان إلى معالجات قوية، إذ يعمل هاتف آيفون بمعالج Apple A18 الجديد من آبل، وأما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة من هاتف سامسونج فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويعمل الإصدار العالمي بمعالج Exynos 2400.

الفرق الأساسي بين كلا الهاتفين فيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي أن هاتف سامسونج يأتي مع هذه المزايا منذ إطلاقه وجميعها متاحة لجميع المستخدمين من كافة الدول، وأما هاتف آيفون 16 فستبدأ مزايا الذكاء الاصطناعي بالوصول إليه تدريجيًا مع تحديثات نظام التشغيل القادمة في نهاية هذا العام وخلال العام القادم.

4- يتفوق iPhone 16 على Galaxy S24 بسرعة الشحن اللاسلكي:

فيما يتعلق بالشحن اللاسلكي يمكنك استخدام شاحن MagSafe بقوة 30 واطًا لشحن هاتف آيفون 16 إلى نسبة تبلغ 50% خلال 30 دقيقة فقط. كما يدعم هذا الهاتف معيار Qi ومعيار Qi2 للشحن اللاسلكي. وأما هاتف Galaxy S24 فيدعم الشحن اللاسلكي Qi فقط وبقوة تبلغ 15 واطًا.

5- السعر:

يُباع هاتف iPhone 16 بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 بسعر يبدأ من 800 دولار.

أيهما تختار؟

iPhone 16 و Galaxy S24 من الهواتف التي تمتاز بتصميم أنيق وتتضمن شاشات عالية السطوع والدقة وكاميرات احترافية والكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين تجربة الاستخدام.

يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل والأجهزة الأخرى التي تستخدمها، فإذا كنت تستخدم ساعة آبل أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك وتفضل نظام iOS فسيكون iPhone 16 هو المناسب لك. وأما إذا كنت تستخدم ساعة سامسونج أو أجهزة لوحية تعمل بنظام أندرويد فسيكون Galaxy S24 هو المناسب لك.

وأما إذا كنت غير مهتم بنظام التشغيل ولا تفكر في استخدام هاتفك مع الأجهزة الأخرى، فيمكنك الاختيار بينهما بحسب تفضيلاتك فيما يتعلق بالتصميم والألوان، وكذلك الكاميرا، وأدوات الذكاء الاصطناعي المهتم بها.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16 و Galaxy S24:

iPhone 16 Galaxy S24 المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع ( Super Retina XDR OLED ) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل،. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل iOS 18 . أندرويد 14. الوزن 170 جرامًا. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 799 دولارًا يبدأ من 800 دولار .