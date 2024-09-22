علي بابا وإنفيديا تتعاونان في مجال القيادة الذاتية

تتعاون وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا وشركة أشباه الموصلات العملاقة إنفيديا في مبادرة الذكاء الاصطناعي التي تسمح لشركات صناعة السيارات الصينية بتطوير تجربة القيادة الذاتية لأصحاب المركبات الذكية.

وأعلنت وحدة خدمات الحوسبة السحابية، العمود الفقري للتكنولوجيا الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية، هذا التعاون، وكشفت عن حل يعتمد على نموذج متعدد الوسائط كبير لاستخدامات السيارات الذي طورته بالاشتراك مع إنفيديا وشركة بانما نتورك تكنولوجي الناشئة، مزود حلول قمرة القيادة الذكية لشركة علي بابا، في مؤتمر أبسارا Apsara.

وأدمجت وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا مجموعتها من النماذج اللغوية الكبيرة Qwen – ويشمل ذلك Qwen2-7B و Qwen2-VL – في Drive AGX Orin من إنفيديا، وهي منصة حوسبة مركزية للسيارات تجمع بين مساعدة السائق المتقدمة والقيادة الذاتية وقدرات قمرة القيادة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد النماذج اللغوية الكبيرة بمنزلة التكنولوجيا التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT.

ويُعد هذا أول إدماج لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة من وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا في منصة السيارات Drive من إنفيديا التي تستخدمها شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية الكبرى، ويشمل ذلك شاومي و Li Auto و Great Wall و Zeekr، لتشغيل أساطيل الجيل القادم.

ونجحت تقنية تسريع النماذج من إنفيديا في تقليل تكاليف الحوسبة مع تقليل زمن الوصول في المعالجة في الوقت الفعلي للمهام المعقدة من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي من وحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا، مما يضمن تجربة ذكية سلسة وغير منقطعة للسائقين والركاب.

ووفقًا لوحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا، بفضل قدرات Qwen المتقدمة في التعامل مع الاستفسارات المعقدة ومعالجة الذكاء البصري، يستطيع الحل الذي يعتمد على النموذج المتعدد الوسائط الكبير الجديد السماح للمساعد الصوتي داخل السيارة بالتفاعل في محادثات ديناميكية متعددة الأدوار.

ويستطيع المساعد الصوتي أيضًا تقديم توصيات تتراوح ما بين تقديم معلومات بخصوص المعالم القريبة واقتراح تشغيل المصابيح الأمامية للسيارة استباقيًا أثناء ظروف معينة.

وبصفته جزءًا من الحل الذي يعتمد على النموذج المتعدد الوسائط الكبير، يسمح Mobile Agent لمالكي المركبات بتنفيذ الأوامر الصوتية دون عناء، مثل طلب المشروبات من خلال تطبيق توصيل الطعام، مما يؤدي إلى تجارب ثرية داخل السيارة.

وتسعى إنفيديا ووحدة خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة علي بابا إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات المتعلقة بالنماذج اللغوية الكبيرة من أجل تسريع الحوسبة، التي تستخدم المعالجة المتوازية لتسريع العمل وزيادة كفاءة الطاقة عبر الاستخدامات المتطلبة.