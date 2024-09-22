جوني إيف وسام ألتمان يعملان على جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أكّد جوني إيف، المصمم السابق في شركة آبل، أنه يعمل مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، على مشروع لتطوير جهاز يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وجاء التأكيد في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد قرابة عام من التقارير الأولية التي أشارت إلى التعاون المحتمل بين ألتمان وإيف، الذي يشتهر بتصميماته المميزة لأجهزة آبل.

وما زالت التفاصيل المتعلقة بالمشروع شحيحة حتى الآن، لكن التقارير تشير إلى أن إيف تعرّف ألتمان عبر برايان تشيسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Airbnb.

ويُموَّل المشروع من إيف وشركة “إيمرسون كولكتيف”، التي تديرها لورين باول جوبز، أرملة مؤسس شركة آبل، ستيف جوبز. وتوقّعت نيويورك تايمز أن المشروع قد يجمع تمويلًا يصل إلى مليار دولار بنهاية العام، دون الإشارة إلى ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بانك، الذي تردد العام الماضي أنه استثمر مليار دولار في المشروع.

ويعمل في المشروع حاليًا فريق صغير مكون من 10 موظفين، منهم تانغ تان وإيفانز هانكي، وهما شخصيتان بارزتان سبق لهما العمل مع إيف على تصميم هاتف آيفون.

وتقود شركة “LoveFrom”، التي أسسها إيف، تصميم الجهاز، ويعمل الفريق من مكتب تبلغ مساحته 32 ألف قدم مربع في سان فرانسيسكو، وهو جزء من مجموعة عقارات بقيمة قدرها 90 مليون دولار استحوذ عليها إيف في مربع سكني واحد بالمدينة.

وفيما يتعلق بالجهاز نفسه، أفاد التقرير بأن إيف وألتمان ناقشا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يمهد الطريق لتطوير جهاز حوسبة جديد بفضل قدراته المتقدمة على تلبية الطلبات المعقدة، وهو ما يتجاوز الإمكانيات التقليدية للبرمجيات.

وكان قد أشيع العام الماضي أن التصميم مستوحى من تقنية الشاشة القابلة وهاتف آيفون الأصلي، لكن دون ذكر أي تفاصيل محددة.

ومع النقاشات الدائرة، لا يبدو أن التفاصيل النهائية للجهاز قد اتضحت بعدُ. وأوضح مارك نيوسون، الشريك المؤسس لشركة “LoveFrom”، لصحيفة “نيويورك تايمز” أن المنتج القائم على الذكاء الاصطناعي وتوقيت إطلاقه في السوق ما زالا قيد الدراسة.