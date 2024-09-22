جوجل ترفع أسعار اشتراكات يوتيوب بريميوم في الإمارات والسعودية

رفعت جوجل أسعار اشتراكات خدمة يوتيوب بريميوم YouTube Premium المأجورة في ما يقرب من 10 دول مختلفة حول العالم، ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكره المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفعت جوجل أسعار خطط الاشتراك الفردية والعائلية على حد سواء بزيادات متفاوتة في الأسعار.

وتأتي الزيادة الجديدة مفاجئة للكثيرين، خاصةً أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل في العديد من البلدان قبل بضعة أشهر، ومنها الولايات المتحدة. ويبدو أن الزيادة الأخيرة موّجهة بشكل أساسي لبعض الدول الأوروبية، حيث وصلت بعض الزيادات إلى 60%، وهو ارتفاع كبير.

وفي الإمارات العربية المتحدة، ارتفع سعر الاشتراك الشهري الفردي من 24 درهمًا إماراتيًا إلى 27 درهمًا إماراتيًا، في حين ارتفع سعر الاشتراك العائلي من 36 درهمًا إماراتيًا إلى 49 درهمًا إماراتيًا.

وأما في المملكة العربية السعودية، ارتفع سعر الاشتراك الشهري الفردي من 24 ريالًا سعوديًا إلى 27 ريالًا سعوديًا، في حين ارتفع سعر الاشتراك العائلي من 36 ريالًا سعوديًا إلى 50 ريالًا سعوديًا.

وفي سويسرا، زادت تكلفة الخطة العائلية إلى ما يعادل 40 دولارًا أمريكيًا، كما شهدت أيرلندا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى السويد والنرويج والتشيك، زيادات متفاوتة.

وأفاد مشتركون آخرون بارتفاع أسعار الاشتراكات في دولٍ أخرى مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكولومبيا.

وبعد هذه الزيادات، باتت خدمة يوتيوب بريميوم “أغلى خدمة بث” في بعض البلدان مقارنةً بالخدمات الأخرى المنافسة.

ومن المقرر تطبيق تلك الزيادات بدايةً من نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأرسلت جوجل رسائل بريد إلكتروني إلى عملاء يوتيوب بريميوم في هذه البلدان تشرح فيها أن الزيادة تهدف إلى “مواصلة تقديم خدمة مميزة ودعم المبدعين والفنانين في يوتيوب”. وتتشابه هذه الرسائل مع تلك التي أُرسلت سابقًا إلى المستخدمين في الولايات المتحدة.