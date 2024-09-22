أهم مزايا إمكانية الوصول الجديدة في iOS 18 وكيفية استخدامها

يقدم iOS 18 مزايا جديدة تغير كيفية استخدام الأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع والبصر والنطق والحركة لهواتف آيفون وهي مزايا إمكانية الوصول (Accessibility). ومع أن شركة آبل قدمت كل هذه المزايا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون مشكلات جسدية، فإن أي شخص يتطلع إلى تحسين طريقة استخدامه لهاتف آيفون يمكنه الاستفادة منها.

وفيما يلي سنذكر أهم مزايا إمكانية الوصول الجديدة التي يمكنك استخدامها الآن في هاتف آيفون بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 18:

1- مزية تتبع العين:

تتيح لك نظارة آبل Vision Pro تحديد العناصر بسهولة بالنظر إليها والنقر بالإبهام والسبابة معًا، وقد قدمت آبل مزية مشابهة لهذه المزية لهواتف آيفون وأجهزة آيباد لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل عبر شاشة أجهزتهم بأصابعهم، وتُسمى تتبع العين (Eye Tracking).

تعتمد مزية تتبع العين على الذكاء الاصطناعي للسماح لك بالتنقل عبر التطبيقات وصفحات الويب في هاتف آيفون باستخدام عينيك فقط.

وبعد إعداد هذه المزية في هاتفك، ستتمكن من تحديد العناصر الظاهرة على الشاشة بالتحديق فيها لبضع ثوانٍ أو تنفيذ إجراءات مثل: الضغط على زر أو التمرير من خلال التركيز على مناطق معينة من الشاشة.

على عكس مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الحصرية لهواتف آيفون 15 برو وآيفون 16، تتوفر مزية تتبع العين في جميع طرز آيفون الداعمة لتحديث iOS 18 ولن تحتاج إلى أجهزة أو ملحقات إضافية لاستخدامها.

لإعداد هذه المزية، افتح تطبيق الإعدادات (Settings)، ثم انتقل إلى قسم إمكانية الوصول (Accessibility)، ثم اختر تتبع العين (Eye Tracking) وفعّل المزية. وستتبع بعد ذلك نقطة بعينيك في أثناء تحركها حول الشاشة لإكمال إعداد المزية.

2- مزية Music Haptics:

تتيح مزية (Music Haptics) في نظام التشغيل iOS 18 للأشخاص الصم أو ضعاف السمع الإحساس بالموسيقا كأنه يستمعون إليها على هواتف آيفون الخاصة بهم.

فعند تفعيل هذه المزية ينتج محرك Taptic Engine الخاص بجهاز آيفون اهتزازات تتزامن مع إيقاع الموسيقا التي تستمع إليها مما يعزز الشعور بالنغمات وتحسين تجربة الاستماع بنحو عام لضعاف السمع. ومع أن هذه المزية تعمل حاليًا مع ملايين المقاطع الموسيقية المتاحة على تطبيق Apple Music، فقد لا تعمل مع جميع تطبيقات البث.

ولتفعيل هذه المزية، انتقل إلى الإعدادات، تم اختر إمكانية الوصول، ثم اختر (Music Haptics) وفعّل المزية.

3- الاختصارات الصوتية:

قدمت آبل العديد من مزايا إمكانية الوصول، مثل Type to Speak التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون مشكلات في نطق الكلام بسبب الشلل الدماغي وغيره من الحالات المرضية التي تؤثر في القدرة على الكلام.

وفي نظام iOS 18 قدمت آبل مزية جديدة لهؤلاء الأشخاص تسمى Vocal Shortcuts. تتيح لهم تعليم هاتف آيفون عبارات معينة، للقيام بإجراءات محددة بسهولة وسرعة.

تلغي هذه المزية الحاجة إلى المرور بالعملية التقليدية لاستدعاء سيري من خلال قول: يا سيري، ثم طلب القيام بشيء ما، ثم الانتظار؛ إذ يمكن إنشاء اختصار صوتي لطلب معين من سيري؛ مما يسهل العملية بأكملها.

يُعد إعداد الاختصارات الصوتية أمرًا سهلًا، وكل ما عليك فعله هو اختيار إجراء أو مهمة معينة، ثم تسجيل عبارة مرتبطة بتنفيذ هذه المهمة. ولإعداد اختصار صوتي، انتقل إلى قسم إمكانية الوصول في تطبيق الإعدادات، ثم اختر الاختصارات الصوتية (Vocal Shortcut)، ثم انقر فوق إعداد الاختصارات الصوتية (Set Up Vocal Shortcuts).

سيتعين عليك بعد ذلك اختيار إجراء محدد وكتابة عبارة مخصصة ونطقها عدة مرات. بهذه الطريقة، سيتمكن هاتف آيفون من تعرفها والقيام بالإجراء المحدد كلما نطقت تلك العبارة.

ومع أن هذه المزية مخصصة للأشخاص الذين يعانون مشكلات في النطق، فهي مفيدة لأي شخص يتطلع إلى تسهيل أداء بعض المهام على آيفون.

4- إشارات حركة السيارة:

يعاني العديد من الأشخاص دوار الحركة عندما يكونون في مركبة متحركة، ويجدون صعوبة في القراءة أو التركيز في أي شيء يتطلب الكثير من التركيز في أثناء الركوب. ولمساعدة هؤلاء الأشخاص أضافت آبل إلى هواتف آيفون مزية جديدة تسمى إشارات حركة السيارة (Vehicle Motion Cues).

بعد تشغيل هذه المزية سترى نقاطًا متحركة على هوامش شاشة هاتفك، وباستخدام أجهزة استشعار مدمجة، يمكن لهاتف آيفون اكتشاف وجودك في مركبة متحركة، وستتحرك النقاط بالتزامن مع حركة السيارة إلى الأمام وإلى الخلف ومع تسارع السيارة أو إبطاء حركتها ومع دوران السيارة.

تشرح شركة آبل أن دوار الحركة يحدث بسبب عدم التوافق الحسي بين ما يراه الشخص وما يشعر به، فعندما تركز في هاتف آيفون الثابت بينما يتحرك كل شيء من حولك، قد يبدأ الدوار. تساعد النقاط المتحركة في تقليل الشعور بهذه المشكلة من خلال محاكاة ما يشعر به جسمك بصريًا، وجعل عقلك يتكيف بنحو أفضل مع المحيط المتحرك.

قد لا تقضي إشارات حركة السيارة على دوار الحركة تمامًا، لكن هذه المزية يمكن أن تجعل قراءة أو استخدام هاتف آيفون في مركبة متحركة أكثر قابلية للتحمل. ولتفعيل هذه المزية يمكنك الانتقال إلى الإعدادات، ثم قسم إمكانية الوصول، ثم اختر الحركة (Motion)، ثم إظهار إشارات حركة السيارة (Show Vehicle Motion Cues)

5- مزية Hover Typing لتسهيل كتابة النصوص:

يعاني الأشخاص ضعاف البصر مشكلة عدم وضوح الكلام على شاشة آيفون عند الرغبة في كتابة النصوص أو الرسائل النصية. ولمساعدة هؤلاء الأشخاص، قدمت آبل مزية (Hover Typing)، وهي مزية مصممة خصوصًا للتخفيف من هذه المشكلة. فهي تعرض نصًا أكبر من النص الموجود في حقل الكتابة فوق الحقل مباشرة في أثناء الكتابة.

لتفعيل هذه المزية، انتقل إلى الإعدادات، ثم إمكانية الوصول، ثم لوحة المفاتيح والكتابة (Keyboard & Typing)، ثم اختر (Hover Typing).

هذه المزية قابلة للتخصيص بنحو كبير؛ إذ يمكنك تخصيص شكل الخط وحجمه ولون الخلفية واختيار إظهار الكلمات المكتوبة بطريقة غير صحيحة بلون مختلف.