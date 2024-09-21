Wear OS يحصل قريبًا على مزايا قياس الأكسجين في الدم

أعلنت شركة ماسيمو Masimo المصنعة للأجهزة الطبية صفقات جديدة مع جوجل وكوالكوم لجلب تقنيتها للاستشعار البيولوجي إلى ساعات Wear OS الذكية.

وتُعد ماسيمو السبب في عدم وجود مزايا قياس الأكسجين النبضي في الجيل الجديد من ساعات آبل الذكية Apple Watch Series 10 في الولايات المتحدة.

وبصفتها جزءًا من الصفقات، تتعاون ماسيمو مع جوجل وكوالكوم لتطوير منصة مرجعية تساعد مصنعي الأجهزة في طرح ساعات Wear OS الذكية العالية الأداء في السوق.

وتصمم الشركات المنصة الجديدة لدعم منظومة Wear OS السريعة النمو، ويشمل ذلك مجموعة من أدوات تتبع الصحة والعافية التي يمكن للمستهلكين الوثوق بها لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة وتكامل سلس مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وتجربة عالية الجودة وعالية الأداء.

وقال جو كياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو: “متحمسون للشراكة مع جوجل وكوالكوم لتطوير منصة مرجعية لنظام Wear OS تستفيد من قدراتنا الهندسية المتخصصة”.

وأضاف: “يعمل مهندسو ماسيمو مع جوجل وكوالكوم لتقديم حل لساعات Wear OS الذكية لمصنعي الأجهزة. نتوقع أن تعمل منصة الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة هذه على تعزيز قدرات مصنعي الساعات الذكية فيما يتعلق بإنشاء ساعات ذكية مبتكرة وتنافسية وجذابة تعمل بنظام Wear OS للمستهلكين”.

ويزعم كياني أن ضمان الدقة في جميع أنحاء السوق هو الهدف الحقيقي، مشيدًا بالسجل الطبي لشركة ماسيمو.

وحصلت تقنية ماسيمو على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يعني أن الوكالة فحصت ادعاءات ماسيمو بخصوص الدقة عبر مجموعة واسعة من المتغيرات.

وتُعرض بيانات الأكسجين في الدم إلى حد كبير بصفتها ميزة صحية، ولا تتمتع أجهزة استشعار الأكسجين في الدم في معظم الساعات الذكية المخصصة للمستهلكين بهذه الدقة.

وقال كياني: “حصلنا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على البيانات التي نصدرها، ونتحقق من طريقة تنفيذ كل شركة تصنيع أجهزة نتعاون معها”.

وتستغرق عملية الحصول على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وقتًا طويلًا وتتطلب موارد كبيرة وقد يكون من الصعب على الشركات خارج المجال الطبي اجتيازها.

ولا تزال ميزة مراقبة الأكسجين في الدم من الدرجة الاستهلاكية محدودة إلى حد ما في الفائدة. ولا توفر الفحوصات العشوائية بالضرورة بيانات مفيدة طويلة الأجل، في حين يمكن أن تتأثر دقة المراقبة الليلية سلبًا إذا كنت تنام على جانبك.

وفي الوقت نفسه، يقول كياني إن مراقبة SpO2 الدقيقة في الأجهزة القابلة للارتداء العاملة بنظام التشغيل Wear OS قد تساعد الأشخاص ومقدمي الخدمات الطبية في مراقبة المرضى المصابين بأمراض مزمنة من بُعد.

وقد تبدأ ساعات Wear OS في إضافة ميزة مراقبة الأكسجين في الدم في العام أو العامين المقبلين. وتطور ماسيمو نفسها ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear OS، تسمى Freedom، عرضتها في وقت سابق من هذا العام في معرض CES.