يوتيوب تتيح للمبدعين تجنب عمليات الإزالة

تختبر يوتيوب الآن ميزة جديدة تتيح للمبدعين تعديل مقاطع الفيديو لإزالة القيود العمرية واستعادة مقاطع الفيديو التي تأثرت بسبب انتهاكات معينة لإرشادات المجتمع.

وحتى الآن، كان على المبدعين المرور بعملية استئناف وانتظار النتيجة إذا تلقى مقطع فيديو علامة تقييد عمري أو أزالته المنصة بسبب انتهاك إرشادات المجتمع.

ولا يمكن للمبدعين تقديم الاستئناف إلا مرة واحدة، ولم يكن هناك سبيل سوى قبول النتيجة.

وتمنح يوتيوب الآن المبدعين فرصة أخرى لإزالة القيود العمرية أو استعادة مقطع الفيديو من خلال هذا الاختبار.

وفي صفحة الدعم، قالت يوتيوب إن المبدعين المؤهلين يرون خيارًا جديدًا لتحرير المحتوى في YouTube Studio.

وبمجرد أن يحرر المبدع الفيديو، يراجع فريق يوتيوب هذه التغييرات ويزيل أي قيود عمرية أو مخالفات لإرشادات المجتمع.

وقالت يوتيوب إن المبدعين يمكنهم أيضًا اختيار استئناف القرار بدلًا من تعديل الفيديو، كما كان من قبل.

وأشارت يوتيوب إلى أن المبدعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا متقدمة قادرين على استخدام ميزة التحرير.

وتُعد الميزة مفيدة للمبدعين الذين ربما تجاهلوا شيئًا أثناء تحرير مقطع الفيديو ويمكنهم إجراء تعديل دون تغيير السرد أو الأسلوب.

كما أنها مفيدة للأشخاص الذين ربما لم يعرفوا إذا كانت يوتيوب قد أجرت تغييرًا على سياستها.

وقد يختار الأشخاص الذين يشعرون بأن مخالفات يوتيوب تنتهك حريتهم الإبداعية استئناف قرارات خدمة بث الفيديو.

وعلى مر السنين، أعرب المبدعون عن انزعاجهم من نظام المخالفات في إرشادات مجتمع يوتيوب.

وفي العام الماضي، قدمت يوتيوب برنامجًا جديدًا يتيح للمبدعين الحصول على تدريب لمحو المخالفات طالما أنهم لا يخالفون القواعد مرة أخرى في غضون مدة قدرها 90 يومًا من تلقي التدريب.

ومع طرح يوتيوب لأدوات ذكاء اصطناعي إضافية للمساعدة في صنع الفيديو، فإنها بحاجة إلى صياغة سياسات بخصوص كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المقاطع.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت المنصة بتشديد الخناق على مقاطع الفيديو التي تحاكي بطريقة واقعية الأطفال المتوفين أو ضحايا الجرائم.

وقد يستخدم المبدعون أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية لإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها.

وقد يرتكب الذكاء الاصطناعي أخطاء أثناء التحرير ويتجاهل المحتوى الذي قد يخالف قواعد المنصة، وقد يوفر الاختبار الجديد للمنصة مخرجًا للمبدعين الذين قد يندرج محتواهم ضمن هذه الفئة.

YouTube is testing the ability to ‘fix’ community guideline violations by editing the video.

Once problematic content is addressed, the removed or age-restricted videos will be reinstated.#YouTubeNews #TOSgg pic.twitter.com/QTLCdb1hqV

— Zach Bussey (@zachbussey) September 21, 2024