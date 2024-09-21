مايكروسوفت تطرح مزايا تخصيص لمفتاح Copilot

تخطط مايكروسوفت للسماح لمستخدمي ويندوز 11 بتخصيص مفتاح Copilot الذي بدأ بالوصول مع أجهزة الحواسيب المحمولة ولوحات المفاتيح الجديدة.

وأعدت الشركة مفتاح Copilot ليشغل افتراضيًا تطبيق Copilot عبر ويندوز 11، مع أن عملاقة البرمجيات تختبر الآن القدرة على استخدامه لتشغيل تطبيقات أخرى بدلًا من ذلك.

ويتضمن إصدار تجريبي جديد من ويندوز 11 تغييرات التخصيص. ويوضح فريق ويندوز إنسايدر في تدوينة: “يمكنك اختيار أن يشغل مفتاح Copilot تطبيق مجمع وموقع من MSIX، مما يعني أن التطبيق يلبي متطلبات الأمان والخصوصية للحفاظ على سلامة العملاء. يستمر المفتاح بتشغيل Copilot عبر الأجهزة المتضمنة تطبيق Copilot حتى يختار العميل تجربة مختلفة”.

ويُعد مفتاح Copilot أول تغيير كبير في لوحات مفاتيح ويندوز منذ 30 عامًا وجزءًا من حملة مايكروسوفت لتشجيع مستخدمي ويندوز على تجربة مساعد الذكاء الاصطناعي.

وبدأت أجهزة حواسيب الذكاء الاصطناعي Copilot Plus بالوصول إلى المستخدمين في وقت سابق من هذا العام متضمنة هذا المفتاح، مع أن مايكروسوفت قللت فائدة تجربة Copilot عبر هذه الأجهزة الجديدة من خلال تحويل Copilot إلى تطبيق ويب في أحدث تحديث لنظام التشغيل ويندوز 11.

ولم يعد إصدار تطبيق الويب هذا من Copilot يتكامل مع إعدادات ويندوز 11، لذلك لا يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي للتحكم في تمكين الوضع المظلم أو مجموعة متنوعة من الإعدادات الأخرى.

ولا يزال من غير الواضح كيف تنوي مايكروسوفت تطوير تجربة Copilot في ويندوز، ولا إذا كانت الشركة قد تحول مفتاح Copilot إلى شيء يمكن استخدامه بطريقة تشابه طريقة استخدام مفتاح ويندوز لتشغيل الاختصارات.

ونظرًا إلى أن خيارات التخصيص لمفتاح Copilot متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من ويندوز 11، فمن المتوقع وصول الخيارات لجميع مستخدمي ويندوز 11 في الأشهر المقبلة.