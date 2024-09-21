لوتس تكشف عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية الرياضية

كشفت لوتس Lotus عن مفهوم جديد للسيارات الكهربائية أطلقت عليه اسم ثيوري 1 Theory، وهو مفهوم لسيارة رياضية كهربائية خفيفة الوزن مستوحاة من سيارة Lotus Esprit بقوة تصل إلى 1000 حصان وقادرة على الوصول إلى سرعات قدرها 320 كم في الساعة.

وتقول الشركة إن مفهوم السيارة الرياضية الكهربائية الجديدة يجسد مستقبل المركبات العالية الأداء الذكية.

وتُعد لوتس بمنزلة الشركة التي قدمت السيارة الخفيفة الوزن التي بنيت عليها سيارة تسلا رودستر الأصلية، وهي السيارة التي بدأت عصر السيارات الكهربائية الحديثة.

ودخلت لوتس مجال السيارات الكهربائية بمفردها، مع سيارة Evija الخارقة بقيمة قدرها 2 مليون دولار وسيارة Eletre الموجهة للمستهلك وسيارة Emeya Hyper-GT.

وتتميز 1 Theory بتصميم Lotuswear الداخلي الجديد من لوتس الذي يوفر تجربة قيادة غامرة وشخصية.

وتتكيف السيارة جسديًا مع السائق والركاب، مما يجعل المقاعد أكثر راحة وتتواصل مع الأضواء وردود الفعل اللمسية التي قد تخبرك بموعد الانعطاف، على سبيل المثال.

وتُعد المواد الداخلية بمنزلة منسوجات خفيفة الوزن مبنية من خلال MotorSkins التي تستخدم كبسولات قابلة للنفخ في المقاعد وعجلة القيادة التي تتكيف ديناميكيًا أثناء القيادة.

كما يجسد تصميم Lotuswear جميع أجزاء الأجهزة والبرامج التكنولوجية الحديثة الأخرى للسيارة، ويشمل ذلك شاشة من نوع OLED، وأصوات السرعة الاصطناعية، وإلغاء الضوضاء الداخلية، والصوت الغامر.

كما أن سيارة لوتس الجديدة قادرة على القيادة الذاتية من المستوى الرابع مع أجهزة قيادة ذاتية تتضمن أربعة أجهزة استشعار ليدار وست كاميرات عالية الدقة، بالإضافة إلى منصة الحوسبة Nvidia Drive لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

وتتميز السيارة بالتوجيه السلكي مع مدى كهربائي قدره 400 كم، وتنتج ما يقرب من 986 حصانًا، مع سرعة قصوى قدرها 320 كم في الساعة، وتتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في أقل من 2.5 ثانية.

وتأتي الطاقة من بطارية بقوة قدرها 70 كيلوواطًا بمدى قدره 400 كم. ووعدت لوتس بجلب ديناميكيات قيادة استثنائية لهذه السيارة، من خلال طرق، مثل تركيب الجناح الخلفي مباشرةً على مجموعة التعليق.

ويُعد الجزء الأكثر لفتًا للانتباه في تجربة السائق في Theory 1 هو تصميمها بثلاثة مقاعد، إذ يجلس السائق في وسط السيارة، على غرار سيارة McLaren F1 الشهيرة.

يشار إلى أن لوتس لم تحدد موعد إنتاج Theory 1، بل من المفترض أن تكون بمثابة لوحة للبحث والتطوير.

وتعمل جيلي Geely، الشركة الأم لشركة صناعة السيارات، على إعادة اختراع لوتس في العصر الكهربائي، ولديها بعض السيارات الكهربائية في مرحلة الإعداد، مثل Emeya.

ويُظهر مفهوم Theory 1 أن شركة صناعة السيارات البريطانية لا تزال تؤمن بالسيارات الرياضية الخفيفة الوزن.