سامسونج تستعرض مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها القابلة للطي

استعرضت سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم Galaxy AI في هواتفها القابلة للطي في بيان لها عبر موقعها الرسمي.

وكانت الشركة قد أطلقت حديثًا هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، وقدمتها للعملاء كهاتفين مثاليين للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة هاتف Fold الذي يدعم قلم S Pen.

ومن الأدوات المتاحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أداة Sketch to Image التي توّفر إمكانية رسم تخطيط أولي يدويًا ثم تحويله إلى صورة رقمية كاملة ملونة في غضون ثوانٍ مع اختيار نمط الرسم المفضل.

وتوّفر سامسونج أيضًا ميزة “دائرة البحث Circle to Search” المدعومة من جوجل في كافة الأجهزة التي تدعم Galaxy AI، إذ يمكن استخدامها في كل شيء بدءًا من البحث عن وجهات السفر في الصور إلى المساعدة في حل الواجبات المنزلية.

ويُعد هاتف Galaxy Z Fold6 بفضل شاشته الكبيرة ودعمه قلم S Pen أداة مثالية لتدوين الملاحظات، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في ذلك عبر ميزة Note Assist التي تسجّل الصوت وتفرّغه، مع فصل النقاش حسب المتحدث، بالإضافة إلى إنشاء ملخص شامل لما قيل، مما يجعلها أداة مناسبة في المحاضرات والاجتماعات.

ويوفر تطبيق الملاحظات أيضًا ميزة PDF Overlay Translation التي تترجم مستندات PDF كاملةً دون الحاجة إلى نسخ النصوص ولصقها في تطبيقات الترجمة المنفصلة.

وأطلقت سامسونج تحديث One UI 6.1.1 لسلسلة Galaxy S23 و Z Flip5 و Z Fold5، مما جلب مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لهذه الأجهزة الرائدة التي صدرت في عام 2023 الماضي.

وتسعى سامسونج إلى توفير مزايا الذكاء الاصطناعي في الهواتف الرائدة لعام 2022، بالإضافة إلى بعض هواتف الفئة المتوسطة، لتصل مزايا Galaxy AI إلى 200 مليون جهاز بحلول نهاية هذا العام.