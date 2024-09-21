تطبيق الرسائل في آيفون يواجه مشكلات في نظام iOS 18

أفادت تقارير حديثة بوجود مشكلات في تطبيق الرسائل في هواتف آيفون بعد ترقيتها إلى نظام iOS 18 الذي أصدرته آبل يوم الاثنين الماضي.

وبعد إطلاق النظام، ظهر خلل مزعج في أثناء الاستخدام يؤثر في تطبيق الرسائل “Messages”، لكن لحسن الحظ ينشط هذا الخلل فقط في ظروف محددة للغاية.

ويبدأ الخلل عندما يرسل شخص ما وجه ساعة آبل في رسالة iMessage، إذ يؤدي ذلك إلى انهيار التطبيق بنحو فوري متكرر عند الرد على هذه الرسالة.

وقد يتسبب الانهيار المتكرر للتطبيق بعدم تمكن المستخدمين من التفاعل مع المحادثات الأخرى أيضًا.

ولا تقتصر المشكلة على المتلقي فقط، بل تؤثر أيضًا في الشخص الذي شارك وجه الساعة، إذ يكون الخلل متماثلًا لدى الطرفين، مما يُضاعف انتشار المشكلة.

ويمكن محاولة حذف المحادثة المتسببة بالمشكلة كاملةً، لكن من المرجح أن يفشل ذلك الحل نظرًا إلى تكرار تعطل التطبيق. وحتى في حال نجاح الحذف، سيُفقد سجل المحادثة كاملًا، وسيؤدي ذلك إلى ضياع الصور ومقاطع الفيديو التي لم تُحفظ خارج تطبيق الرسائل.

وعند حذف المحادثة ثم استعادتها من المحذوفات، سيعود الخلل مجددًا، مما يعني أن ذلك ليس حلًا فعّالًا.

ومن المتوقع أن تعالج آبل هذه المشكلة في أول تحديث فرعي لنظام iOS 18، إذ تعالج آبل المشكلات المرصودة في أنظمتها بإطلاق التحديثات الفرعية، لكنها لا تخضع لمواعيد محددة أو خطط ثابتة.