أنكر تحذر من استخدام بطارياتها لهواتف آيفون بسبب خطر الحرائق

أعلنت شركة أنكر، المتخصصة في صناعة الملحقات الإلكترونية، سحب ثلاثة نماذج من البطاريات الخارجية المتوافقة مع تقنية MagSafe المخصصة لهواتف آيفون، وذلك بسبب مخاطر اندلاع الحرائق.

وجاء هذا الإعلان بعد اكتشاف خلل في التصنيع يؤدي إلى حدوث أضرار نتيجة لارتفاع حرارة البطاريات.

وتشمل المنتجات المسحوبة الشواحن المحمولة (باور بنك) الآتية: Anker 334 MagGo (PowerCore 10K) برقم الطراز A1642، و Anker Power Bank برقم الطراز A1647، و Anker 334 MagGo برقم الطراز A1652.

ووفقًا للشركة، فإن بعض بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في هذه الشواحن المحمولة “قد تشكل خطرًا على السلامة بسبب عيب في التصنيع”.

وذكرت الشركة في بيانها أن “بطارية الليثيوم أيون في بعض وحدات الشحن المتأثرة يمكن أن ترتفع حرارتها، مما قد يؤدي إلى انصهار أجزاء بلاستيكية وانبعاث دخان واندلاع حرائق”.

وأوضحت أنكر أن المنتجات المصابة بهذا العيب هي تلك التي صُنعت في المدة الممتدة بين 3 يناير و17 سبتمبر، لكنها قررت سحب كافة الوحدات كإجراء احترازي إضافي لضمان سلامة المستخدمين.

ونصحت الشركة المستخدمين الذين يمتلكون أي من هذه الأجهزة ضرورة “التوقف الفوري عن استخدامها” وتخزينها في مكان آمن. كما طلبت منهم التحقق من الرقم التسلسلي للجهاز عبر موقع أنكر الإلكتروني قبل ملء نموذج استبدال للحصول على بديل آمن.

واختتمت الشركة بيانها بتقديم إرشادات حول كيفية التخلص الآمن من المنتجات المتأثرة، مشددةً على ضرورة عدم رميها في النفايات المنزلية.

وفي حال امتلاك إحدى منتجات أنكر المتأثرة، يمكن التحقق من رقم الطراز الموجود في أسفل الجهاز للتحقق مما إذا كانت مشمولة في عملية السحب.