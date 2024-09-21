آبل تطلق هواتف آيفون 16 حول العالم

شهدت متاجر آبل حول العالم إطلاق سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة، بالإضافة إلى منتجات أخرى للشركة.

وأعلنت الشركة أيضًا إطلاق ساعة Apple Watch Series 10 والإصدار الأسود اللون الجديد من ساعة Apple Watch Ultra 2، وسماعات AirPods 4 مع الألوان الجديدة لسماعات AirPods Max.

ونشرت آبل عبر موقعها الرسمي صورًا للعملاء الأوائل وهم يشترون تلك المنتجات الجديدة مع الساعات الأولى لافتتاح متاجرها صباح الجمعة.

ويمكن للعملاء استكشاف منتجات آبل المختلفة في متاجرها المحلية المنتشرة في أنحاء العالم، مع الاستفادة من المساعدة الشخصية التي يقدمها فريق العمل داخل تلك المتاجر.

ويمكن أيضًا شراء منتجات آبل الجديدة من متجرها الإلكتروني عبر الإنترنت، وكذلك من شركات الاتصالات المختلفة، ووكلائها المحليين المعتمدين في العديد من دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن هواتف آيفون 16 الجديدة سوف تأتي دون مزايا الذكاء الاصطناعي المنتظرة من آبل، إذ ستتيحها الشركة بدايةً من شهر أكتوبر المقبل مع تحديث iOS 18.1 القادم.

وتتيح آبل 4 إصدارات مختلفة من هواتف آيفون الجديدة؛ إصدارين أساسين وهما آيفون 16 وآيفون 16 بلس، بالإضافة إلى إصداري آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

وتتميز هذه الإصدارات الجديدة بتصميمات مُحسّنة لتسهيل إصلاحها واستبدال البطارية وتبديد الحرارة، بالإضافة إلى معالجات جديدة وزيادة عمر البطارية وإضافة زر التحكم في الكاميرا الذي يوفر الكثير من خيارات التصوير وتعديل إعدادات الكاميرا، كما أضافت زر الإجراءات في الإصدارات الأساسية.