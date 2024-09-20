EA تطلق تطبيقًا اجتماعيًا لألعابها الرياضية

تستعد إلكترونيك آرتس EA لإطلاق تطبيق رياضي مجاني يمكن تنزيله، ويعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويجمع بين المحتوى الرياضي الحقيقي والافتراضي، للتواصل مع المشجعين وإشراكهم ومكافأتهم في كل مكان من خلال الوصول إلى رياضاتهم المفضلة.

وأعلنت الشركة التطبيق الجديد خلال يوم المستثمر، ويعمل بطريقة مشابهة لتطبيقات الرياضة الحالية من شركات، مثل ESPN، إذ يعرض الأخبار والنتائج والإحصائيات والأحداث البارزة.

ويرتبط التطبيق بألعاب الشركة الرياضية المختلفة، ويشمل ذلك إمكانية فتح جوائز، مثل بطاقات Ultimate Team، استنادًا إلى مقطع الفيديو الترويجي.

ويهدف التطبيق إلى السماح للمشجعين بالتجمع وتبادل الشغف والاحتفال بالرياضات التي يحبونها، ويفتح التطبيق عالمًا جديدًا من الاحتمالات للوصول إلى مشجعي الرياضة خارج ألعاب الشركة، بالإضافة إلى الجماهير الجديدة التي تتوق إلى تجارب رياضية اجتماعية وتفاعلية مستمرة.

وقال ديفيد تينسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التجارب الرئيسي في EA: “مع المنتجات والمزايا والقدرات المناسبة، يصبح جزء كبير من اهتمام المستهلك القيم متاحًا مقابل جزء بسيط من التكلفة”.

وتهدف EA إلى إنشاء تطبيق اجتماعي يسمح للمشجعين بمتابعة الرياضات والفرق المفضلة لديهم مع إضافة المكافآت داخل اللعبة وعناصر المجتمع.

واستعرض تينسون عددًا من المزايا الموجودة في التطبيق، ويشمل ذلك نظام يبدو أنه يترجم بسلاسة لحظات الحياة الواقعية إلى أبرز الأحداث الافتراضية التي يمكن مشاهدتها من أي زاوية باستخدام محرك EA Sports FC. كما تقدم الشركة محاكاة تنبئية تحاكي المباريات القادمة، ويمكنها أيضًا طرح أسئلة.

واستنادًا إلى عرض تينسون، يبدو أن التطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة مكثفة، إذ يتميز بمطالبات تسمح للمستخدمين بإنشاء عمليات محاكاة.

وكان الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا كبيرًا من العرض التقديمي الشامل لشركة EA، وروجت له فيما يتعلق بامتيازات، مثل The Sims وألعابها الرياضية.

ويركز التطبيق في البداية على كرة القدم، مما يجعله امتدادًا لواحدة من أكثر ألعاب محاكاة الرياضة شهرة ونجاحًا من EA. ومن المفترض إضافة دعم لرياضات أخرى بمرور الوقت، مع تسليط الضوء على NHL و NHL و F1 و NCAA Football.

وتستعد الشركة لإطلاق التطبيق هذا الخريف، ويدعم أجهزة iOS وأندرويد. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تدخل EA Sports FC مرحلة الوصول المبكر هذا الأسبوع، مع الإصدار الكامل في تاريخ 27 سبتمبر.