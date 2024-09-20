DJI تعلن كاميرا الحركة Osmo Action 5 Pro

ردت DJI على مجموعة Hero 13 الجديدة من GoPro من خلال Osmo Action 5 Pro. وتبرر الشركة هذا الاسم الاحترافي بمستشعر صور جديد يقدم وعودًا بتحسين جودة الصورة والأداء في الإضاءة المنخفضة.

كما تتميز بالقدرة على التقاط الحركة البطيئة جدًا بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 960 إطارًا في الثانية، وشريحة جديدة موفرة للطاقة تتيح ما يصل إلى أربع ساعات من التسجيل المستمر بشحنة واحدة.

وزودت الشركة الكاميرا بمستشعر ضغط يسجل بيانات العمق والمدة والارتفاع تحت الماء لضمان سلامتك، في حين يلتقط مستشعر درجة حرارة اللون ألوانًا حقيقية تحت البحر. ويمكنك حتى ضبط الكاميرا لبدء التسجيل تلقائيًا عند الغمر والتوقف بعد الصعود إلى السطح.

وتحصل الكاميرا على مستشعر DJI من الجيل الجديد بقياس قدره 1/1.3 بوصة يمكنه التقاط صور ثابتة بدقة قدرها 40 ميجابكسل ونطاق ديناميكي قدره 13.5 توقفًا لالتقاط الفيديو العالي الديناميكية والمنخفض الإضاءة بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية.

وتوفر DJI التصوير البطيء بمعدل قدره 960 إطارًا في الثانية من خلال التقاط ما يصل إلى 240 إطارًا في الثانية ومن ثم إجراء تخمين ذكي بخصوص كيفية إنشاء إطارات التعبئة على كلا الجانبين.

ويأتي هذا الادعاء بتسجيل ما يصل إلى أربع ساعات متواصلة من خلال البطارية البالغة سعتها مقدار 1950 ميلي أمبير في مختبر عند درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية أثناء تسجيل الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 24 إطارًا في الثانية مع تشغيل تثبيت Rocksteady وإيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية والشاشات الأمامية والخلفية.

وتقول DJI إن Osmo Action 5 Pro تعمل في ظل درجات حرارة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية تحت الصفر و 45 درجة مئوية، مع أن وقت التشغيل ينخفض ​​إلى 3.6 ساعات في الحد الأدنى.

واستبدلت DJI الشاشتين بتقنية LCD في Osmo Action 4 بشاشتين من نوع OLED في الجهة الأمامية والخلفية.

كما تأتي مع 47 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مما يعني أنه يمكنك استخدام كاميرا الحركة الجديدة مباشرةً، دون الحاجة إلى بطاقة microSD.

وتدعم Osmo Action 5 Pro مجموعة من ميكروفونات DJI Mic 2 العاملة بالبلوتوث من أجل تسجيل الصوت بمعدل عالي.

وتتضمن التحسينات الأخرى مقاومة الماء حتى عمق قدره 20 مترًا، والقدرة على التصوير بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية، ودعم معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6، ومنفذ USB 3.0، وقفل بزاوية قدرها 360 درجة، وميزة جديدة يمكنها التركيز على كائن بشري وتتبعه من خلال خوارزميات التعلم الآلي.

ولا توفر كاميرا الحركة النظام العالمي لتحديد المواقع، مع أنه يمكن إضافة بيانات الموقع وتتبع الرياضة عند إقرانها بأجهزة، مثل جهاز التحكم من بُعد Osmo Action GPS Bluetooth من DJI.

وتطرح DJI كاميرا الحركة Osmo Action 5 Pro بسعر يبدأ من 350 دولارًا للمجموعة القياسية المتضمنة الكاميرا نفسها وإطار الحماية الأفقي والرأسي وبطارية وحامل وقاعدة وكابل PD من النوع C إلى النوع C وواقي عدسة مطاطي وغطاء عدسة زجاجي ووسادة مضادة للانزلاق.