هواوي تكشف عن ساعة Watch D2 لقياس ضغط الدم

أعلنت شركة هواوي ساعتها الذكية الجديدة Huawei Watch D2 القادرة على قياس ضغط الدم عبر حزام يحتوي على مضخة دقيقة مدمجة.

وأوضحت هواوي أن ساعة Watch D2 تتفوق على سابقتها، إذ إنها إلى جانب التصميم الأنيق، تدعم نظام مراقبة ضغط الدم المتنقل (ABPM) لتوفير تغطية مستمرة على مدار اليوم.

وتحتوي الساعة على سوار قابل للنفخ يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها أجهزة قياس ضغط الدم المعروفة، مما يوفر قياسات دقيقة أكثر من الساعات التي تعتمد على الحساسات الضوئية، وقد حصلت الساعة على موافقة الجهات التنظيمية في أوروبا والصين.

وتقيس ساعة Huawei Watch D2 ضغط الدم بنفخ السوار على مدد منتظمة خلال اليوم وفي أثناء الليل لضمان متابعة دقيقة لضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الساعة على مستشعر ضوئي لقياس معدل ضربات القلب، وهو يستهلك طاقة أقل، ولا يتطلب الضغط على المعصم كما يفعل السوار القابل للنفخ.

وبفضل هذا النظام، تقدم الساعة تقارير أسبوعية حول ضغط الدم وتتيح للمستخدمين معرفة تأثير مختلف الأنشطة في مستويات ضغطهم. ومع ذلك، لقياس ضغط الدم بدقة يجب أن يكون المعصم في مستوى القلب.

وتأتي ساعة Watch D2 بشاشة حجمها 1.82 إنش، بالإضافة إلى وحدة GPS مدمجة، ومستشعر TruSense الجديد من هواوي لتحليل الأنشطة الرياضية والحالة النفسية، وهو المستشعر نفسه المستخدم في ساعتي Watch GT 5 و GT 5 Pro الجديدتين، كما يمكن للساعة مراقبة درجة حرارة الجلد، وإجراء رسم القلب الكهربي (ECG).

وتبيع هواوي ساعتها الذكية Watch D2 بسعر الإصدار السابق نفسه، إذ تطرحها بسعر قدره 400 يورو.