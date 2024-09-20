هواوي تطلق ساعاتها الذكية الجديدة Watch GT 5

أعلنت شركة هواوي إطلاق سلسلة ساعاتها الذكية Huawei Watch GT 5 عالميًا، وهي تأتي بتصميم جديد حاد الزوايا ونظام TruSense المحسّن لتعزيز مزايا الصحة، بالإضافة إلى العديد من الخصائص المميزة.

وتتضمن السلسلة طرازي GT 5 و GT 5 Pro بأحجام قدرها 41 ملم و46 ملم. ويتميز الإصدار الأكبر بحافة بزاوية حادة، في حين يتميز الإصدار الأصغر (41 ملم) بنقوش دقيقة على الحافة، مما يمنح كل إصدار مظهرًا مميزًا.

وتحتوي الساعة على طلاءات صلبة على الهيكل والشاشة مع طلاء نانوي موحد مقاوم للماء، مما يجعلها مقاومة للخدوش والماء والتآكل، على حد وصف الشركة.

ويتميز إصدار برو من الساعة بمواد فريدة؛ إذ يأتي الإصدار الأسود بحافة من سبائك التيتانيوم، في حين يأتي الإصدار الأبيض بجسم مصنوع من السيراميك النانوي الكريستالي وسوار باللون الأبيض الثلجي.

وتتميز هذه الساعة بمقاومة للماء تصل إلى عمق قدره 40 مترًا، مما يتيح للمستخدمين الغوص بأمان في أثناء ارتدائها.

وتقدم الساعتان وجوهًا جديدة تناسب مختلف الأذواق من الرياضة إلى الموضة، كما تتميزان بنظام ملاحة مع خرائط ودعم لتتبع الركض اليومي بفضل نظام Sunflower الذي طورته هواوي، والذي يعتمد على خوارزميات تتبع إشارة الأقمار الصناعية لتحديد المواقع بدقة في أثناء التدريبات الخارجية.

ويقدم التحليل في أثناء الجري بيانات متقدمة مثل توازن وقت ملامسة الأرض والتذبذب العمودي، وتحتوي الساعتان على أكثر من 100 وضع للتمارين الرياضية، ويمكن متابعة الأهداف الرياضية باستخدام ميزة Activity Rings 2.0.

ويدعم النظام الجديد TruSense تحليل الحالة النفسية من خلال تطبيق Emotional Wellbeing، الذي يعتمد على بيانات النظام لتقديم رؤى حول الانفعالات العاطفية عبر رمز الباندا، كما يوفر اقتراحات مثل تمارين التنفس للسيطرة على التوتر.

وتتيح الساعتان مزايا أخرى مثل تتبع النوم وتتبع الدورة الشهرية، وتحليل نبضات القلب للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب، وتمنح هواوي المستخدمين اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها 3 أشهر في خدمة +Huawei Health مع مزايا حصرية.

وتوفر ساعة Huawei Watch GT 5 البالغ قياسها 46 ملم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، في حين توفر النسخة الصغرى البالغ قياسها 41 ملم عمرًا يصل إلى 7 أيام، وتدعم الساعتان الأجهزة التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد.

وتطرح الشركة ساعة Huawei Watch GT 5 الأساسية بسعر يبدأ من 250 يورو، في حين يبدأ سعر إصدار برو من 450 يورو، مع اختلافات في مواد الحافة، والأسورة تؤثر في الأسعار.