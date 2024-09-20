هواوي تطلق جهازيها اللوحيين MatePad Pro 12.2 و MatePad 12 X عالميًا

أعلنت شركة هواوي إطلاقًا عالميًا لجهازين لوحيين جديدين، وهما MatePad Pro 12.2 و MatePad 12 X اللذان كانا متاحين للبيع في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي جهاز MatePad Pro 12.2 بشاشة OLED كاملة ذات طبقتين قياسها 12.2 إنشًا بدقة قدرها 2800 × 1840 بكسلًا وتردد قدره 144 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، وبطارية ضخمة سعتها 10,100 ميلي أمبير مع شحن سلكي سريع بقوة قدرها 100 واطٍ.

وأما جهاز MatePad 12 X، الذي يُباع في الصين باسم MatePad Air، فهو يأتي بشاشة من نوع IPS LCD بدقة قدرها 2800 × 1840 بكسلًا وتردد قدره 144 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة، ويضم الجهاز البطارية الكبيرة نفسها الموجودة في النسخة الاحترافية، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 66 واطًا.

ويأتي الجهازان اللوحيان بإصدارات مدعومة بطبقة PaperMatte تغطي الشاشة، وهي تحاكي ملمس الورق بهدف تحسين الأداء عند استخدام القلم الذكي، وتوفير راحة أكبر للعينين عند القراءة والتصفح.

وتطلق هواوي جهاز Huawei MatePad Pro 12.2 بنسختين: النسخة السوداء بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت بسعر قدره 850 يورو، والنسخة الذهبية بسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت وشاشة PaperMatte بسعر قدره 1000 يورو، وقد توّفر الشركة هدايا مجانية مثل لوحة المفاتيح والقلم الذكي.

وأما جهاز MatePad 12 X، فسوف يتوفر بسعر قدره 570 يورو للنسخة السوداء أو البيضاء بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، وبسعر قدره 650 يورو لسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت وشاشة PaperMatte مع إمكانية الحصول على هدايا مجانية أيضًا عند الشراء من هواوي.