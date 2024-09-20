مايكروسوفت تطلق تطبيق ويندوز الجديد

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم “ويندوز” Windows App، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين تشغيل نظام ويندوز وتطبيقاته في الأنظمة الأخرى.

وسيتوفر التطبيق في أنظمة ماك وiOS ومتصفحات الويب، بالإضافة إلى إتاحة نسخة أخرى لنظام أندرويد.

ويُعد تطبيق ويندوز الجديد بديلًا لتطبيق Microsoft Remote Desktop الذي كان يُستخدم للاتصال بنسخة من نظام ويندوز تعمل على جهاز حاسوب أو خادم بعيد. وقد كان ذلك لبعض المستخدمين والمؤسسات التقنية وسيلة سهلة لتشغيل تطبيقات ويندوز في الأجهزة التي لا تدعم ويندوز بالأساس.

ويقدّم التطبيق الجديد Windows App وسيلة موحّدة للوصول إلى أجهزة الحاسوب الخاصة بالمستخدمين التي تحتوي على خاصية Remote Desktop، بالإضافة إلى الأنظمة المستضافة عبر السحابة مثل Windows 365 و Microsoft Dev Box، فضلًا عن التطبيقات المستضافة من بُعد التي توفرها الشركات أو المؤسسات التعليمية.

ووفقًا لما ذكرته هيلاري براون، مديرة منتجات ويندوز في مايكروسوفت، فإن التطبيق يُعد “بوابة آمنة للوصول إلى ويندوز عبر Windows 365 و Azure Virtual Desktop و Remote Desktop وخدمات سطح المكتب البعيد، بالإضافة إلى Microsoft Dev Box”.

وإلى جانب توحيد العديد من الخدمات في تطبيق واحد، يوفر تطبيق Windows App مزايا جديدة مثل سهولة التبديل بين الحسابات، وتحسين إدارة الأجهزة للمسؤولين التقنيين، ودعم إصدار Windows 365.

ويُعد تطبيق ويندوز الجديد بديلًا كاملًا لتطبيق Remote Desktop، وفي حال وجود ذلك التطبيق سوف يُحدّث تلقائيًا ليصبح Windows App.

وفي نظام ويندوز، سيظل تطبيق Remote Desktop Connection متاحًا، في حين سيُستخدم تطبيق ويندوز الجديد لخدمات مايكروسوفت الأخرى فقط، مع الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، على عكس الأنظمة الأخرى التي يمكن استخدامه عليها دون الحاجة إلى حساب.

ويقدّم تطبيق ويندوز الجديد Windows App المزايا نفسها تقريبًا مثل التطبيق السابق، ومنها دعم الشاشات المتعددة، وإعادة توجيه الأجهزة مثل الكاميرات والميكروفونات، ودعم تغيير دقة الشاشة ديناميكيًا مع تغيير حجم نافذة التطبيق.