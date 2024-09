مايكروسوفت تشغّل الذكاء الاصطناعي بالطاقة النووية

تسعى مايكروسوفت إلى الحصول على كهرباء خالية من الكربون لمراكز البيانات لتشغيل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأعلن أكبر مشغل للمفاعلات النووية في الولايات المتحدة Constellation Energy أنه سيستثمر ما يصل إلى 1.6 مليار دولار لإعادة إحياء محطة Three Mile Island النووية المغلقة في بنسلفانيا، بعد أن وافق على بيع كل الإنتاج لعملاقة البرمجيات.

ويتوقع Constellation Energy أن تعود محطة Three Mile Island إلى الخدمة في عام 2028.

وبعد إغلاق أحد وحدتي الموقع كليًا منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان بعد أسوأ حادث نووي في الولايات المتحدة، يخطط Constellation Energy لإعادة فتح الوحدة الأخرى، التي أغلقت في عام 2019 لأنها لم تتمكن من المنافسة اقتصاديًا.

ووافقت مايكروسوفت على شراء الطاقة لمدة عقدين من الزمان، دون الكشف عن الشروط المالية. وتُعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها مايكروسوفت على منشأة نووية كليًا لاستخدامها.

ويُعد قرار مايكروسوفت أحدث علامة على تزايد الاهتمام بالصناعة النووية مع ارتفاع طلب الطاقة للذكاء الاصطناعي.

وتوقفت أكثر من عشرة مفاعلات خلال العقد الماضي تقريبًا بسبب تزايد منافسة الغاز الطبيعي الرخيص والطاقة المتجددة.

وحفز تزايد طلب الكهرباء الاهتمام بالمحطات النووية التي يمكنها توفير الطاقة الخالية من الكربون على مدار الساعة.

وتُعد صفقة تزويد مايكروسوفت بالكهرباء من المفاعل الذي تبلغ قوته ما يصل إلى 837 ميغاواطًا هي أكبر صفقة شراء طاقة لمشغل المفاعلات النووية Constellation Energy.

وتوفر محطة Three Mile Island لشركة مايكروسوفت ما يعادل الطاقة اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 800 ألف منزل.

ولم يسبق من قبل أن عادت محطة نووية أمريكية إلى الخدمة بعد إيقاف تشغيلها، ولم يُخصص كل إنتاج محطة طاقة نووية تجارية واحدة لعميل واحد من قبل.

وكانت جهود إعادة التشغيل جارية منذ أوائل عام 2023، عندما بدأ Constellation Energy بتقييم إذا كان من المنطقي إعادة تشغيل المفاعل.

وبحلول أوائل هذا العام، خلص مشغل المفاعلات النووية إلى أنه يريد متابعة المشروع، وبدأ بالتحدث إلى العملاء المحتملين، وكانت مايكروسوفت مهتمة.

وقال بوبي هوليس، نائب رئيس مايكروسوفت للطاقة، إن شراء الطاقة النووية يساعد خطط مايكروسوفت لتشغيل شبكتها العالمية الضخمة من مراكز البيانات بالطاقة النظيفة بحلول عام 2025.

وتُستخدم هذه الطاقة النووية لتغذية توسع مراكز البيانات في مناطق، مثل شيكاغو وفيرجينيا وبنسلفانيا وأوهايو.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام إن زيادة طلب الحوسبة السحابية تعرض خططها لتصبح سلبية الكربون بحلول عام 2030 للخطر.

وأنفقت الشركة أكثر من 50 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في السنة المالية التي انتهت في الثلاثين من شهر يونيو، وكان معظمها على توسيع مراكز البيانات. وتخطط لتجاوز هذا الرقم في السنة المالية الحالية.

ولا تُعد مايكروسوفت الشركة التقنية الوحيدة التي تتطلع إلى الطاقة النووية لتغذية طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت أمازون على إنفاق ما يصل إلى 650 مليون دولار لشراء مجمع مركز بيانات متصل بمحطة ساسكويهانا النووية المتعثرة ماليًا التي تديرها شركة Talen Energy.

We’re restarting Three Mile Island Unit 1 as the new Crane Clean Energy Center! Through a 20-year agreement, Microsoft will use the energy from the renewed plant to help match the power its PJM data centers use with carbon-free electricity. 🧵

More info⬇️https://t.co/NfKGdJgMA0 pic.twitter.com/z9ydxDXw1U

— Constellation (@ConstellationEG) September 20, 2024