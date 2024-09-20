علي بابا تطلق نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر

أطلقت علي بابا أكثر من 100 نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر وعززت قدرات تقنيتها مع تطلعها إلى زيادة المنافسة مع المنافسين.

وقالت الشركة إن النماذج الصادرة حديثًا، المعروفة باسم Qwen 2.5، مصممة للاستخدام في تطبيقات وقطاعات مختلفة، مثل السيارات والألعاب والبحث العلمي، وتتمتع بقدرات متقدمة في الرياضيات والبرمجة.

وتتطلع علي بابا إلى التنافس مع المنافسين المحليين، مثل هواوي وبايدو، بالإضافة إلى المنافسين الأجنبيين، مثل مايكروسوفت وجوجل و OpenAI.

ودربت الشركة نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات، وقالت علي بابا إن نماذجها قادرة على فهم المطالبات وتوليد النصوص والصور.

ويعني المصدر المفتوح أن أي شخص – ويشمل ذلك الباحثين والأكاديميين والشركات – في جميع أنحاء العالم يمكنه استخدام النماذج لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي دون الحاجة إلى تدريب أنظمتهم، مما يوفر الوقت والنفقات.

ومن خلال إتاحة النماذج المفتوحة المصدر، تأمل علي بابا أن يستخدم أشخاص إضافيين نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة أول مرة نموذجها Tongyi Qianwen أو Qwen في العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، طرحت إصدارات محسنة وتقول إن عدد تنزيلات نماذجها المفتوحة المصدر تجاوز ما يصل إلى 40 مليون مرة.

وتبنى المنافسون نهجًا مغلق المصدر، في حين تبنت علي بابا نموذجًا هجينًا، واستثمرت في تطوير النماذج المغلقة المصدر والمفتوحة المصدر لتوسيع نطاق منتجاتها للذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة أيضًا إنها حدثت نموذجها الرائد المسمى Qwen-Max، وهو ليس مفتوح المصدر. وتبيع علي بابا قدرات Qwen-Max من خلال منتجات الحوسبة السحابية للشركات.

وأشارت علي بابا إلى تفوق Qwen Max 2.5-Max على منافسين، مثل Llama من ميتا و GPT4 من OpenAI في مجالات عديدة، ويشمل ذلك المنطق وفهم اللغة.

كما أطلقت علي بابا أداة جديدة لتحويل النص إلى فيديو تعتمد على نماذجها للذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإدخال مطالبة ويولد الذكاء الاصطناعي مقطع فيديو بناءً عليها.

وقال إيدي وو، الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، في بيان: “تستثمر الشركة بكثافة غير مسبوقة في البحث والتطوير لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبناء بنيتها التحتية العالمية”.

وكان وو يحاول تنشيط النمو في شركة التكنولوجيا العملاقة التي تواجه مشكلات، ويشمل ذلك تزايد المنافسة وتباطؤ الاستهلاك الصيني.

وتُعد علي بابا واحدة من شركات الحوسبة السحابية الكبرى في الصين، مع أنها تتخلف عن أمثال أمازون ومايكروسوفت على الصعيد الدولي.

وتأمل الشركة أن تشجع عروض الذكاء الاصطناعي العملاء داخل الصين وخارجها على التسجيل في خدماتها السحابية، مما يعزز قسمًا كان بطيئًا مع أنه أظهر علامات مبكرة على التسارع في الربع الثاني من العام الحالي.