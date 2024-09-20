سوني تعلن إصدارات محدودة من أجهزتها وملحقاتها

تحتفل سوني بالذكرى الثلاثين لعلامتها التجارية بلاي ستيشن هذا العام من خلال إصدار محدود من المنصات والملحقات.

ويتضمن هذا الإصدار المحدود النسخة الرقمية من PlayStation 5 و PlayStation 5 Pro، إلى جانب وأذرع التحكم DualSense و DualSense Edge ومنصة PlayStation Portal.

وتتميز جميع هذه الأجهزة بلون رمادي يتماشى مع لون منصة بلاي ستيشن الأصلية الصادرة في تاريخ 3 ديسمبر 1994.

وتحتوي المنصات على ألواح خارجية رمادية فاتحة اللون مع هيكل داخلي باللون الرمادي الغامق، إلى جانب شعار بلاي ستيشن الأصلي بأربعة ألوان على الجانب.

ويوجد أيضًا شعار الذكرى الثلاثين على الجهة الخلفية ومنقوش على الجانب الداخلي من الألواح الخارجية.

وتأتي كل من PlayStation 5 و PlayStation 5 Pro مع ملحقات متطابقة. وتتميز ذراع التحكم DualSense القياسية أيضًا باللون الرمادي وشعار بلاي ستيشن بأربعة ألوان ونمط شعار الذكرى الثلاثين.

ويوجد كابل USB-C يتضمن نقطة تثبيت سميكة تحاكي مظهر كابل منصة بلاي ستيشن القديمة، كما يأتي الحامل باللون الرمادي أيضًا.

كما توفر سوني أربطة كابلات مطاطية على شكل أيقونات بلاي ستيشن وملصق بلاي ستيشن ومشبك ورق بلاي ستيشن وملصق بلاي ستيشن بإصدار محدود في أحد التصميمات الثلاثين المحتملة.

ونظرًا إلى أن كلا الجهازين رقميين، فإن منصتا PlayStation 5 و PlayStation 5 Pro تتضمنان أيضًا لوحة باللون الرمادي لمحرك الأقراص الاختياري، إذا اخترت شراء واحد.

وتحصل منصة PlayStation Portal على التغيير نفسه، مع اللون والشعارات. وتأتي جميع الأجهزة أيضًا في علب خاصة بتصميم مشابه لجهاز بلاي ستيشن الأصلي.

وتبيع سوني الأجهزة في حزم. وتتضمن حزمة PlayStation 5 Pro منصة PlayStation 5 Pro مع أذرع التحكم DualSense و DualSense Pro ومنصة شحن DualSense والملحقات المذكورة أعلاه.

وتطرح سوني ما يصل إلى 12300 حزمة PlayStation 5 Pro، مع أرقام الإصدار المحدود محفورة على الحزمة. ويمثل الرقم شهر وتاريخ إطلاق أول منصة بلاي ستيشن.

وتتضمن حزمة PlayStation 5 منصة PlayStation 5 مع ذراع التحكم DualSense والملحقات المذكورة أعلاه.

وتبيع سوني الإصدار المحدود من منصة PlayStation Portal بطريقة منفصلة، كما يمكنك شراء الإصدار المحدود من DualSense Edge، الذي يأتي مع حقيبة وذراع التحكم DualSense.

وتطرح سوني منتجات الإصدار المحدود للطلب الأولي بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر، ولم تعلن الشركة الأسعار حتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال منصة بلاي ستيشن هيدياكي نيشينو: “للاحتفال بهذه الذكرى السنوية الثلاثين، كان علينا ابتكار شيء يكرم المتعة التي جلبتها لنا جميعًا منصة بلاي ستيشن”.