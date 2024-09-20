جوجل تسهل استخدام مفاتيح المرور عبر الأجهزة

بدأت جوجل بطرح تحديثات تسهل استخدام مفاتيح المرور عبر الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بمزامنة مفاتيح المرور بطريقة آمنة عبر منصات مختلفة.

وفي العام الماضي، اعتمدت عملاقة البحث مفاتيح المرور بصفتها طريقة تسجيل الدخول الافتراضية إلى الحسابات الشخصية، مما عزز الانتقال نحو مستقبل بلا كلمة مرور.

وتوفر مفاتيح المرور طريقة آمنة ومريحة لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب باستخدام القياسات الحيوية، مثل بصمات الأصابع أو تعرف الوجه أو أقفال الشاشة، مما يزيل الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية.

وفي السابق، كانت مفاتيح المرور قابلة للحفظ فقط في مدير كلمات المرور من جوجل عبر أندرويد. وكان بإمكان المستخدمين الوصول إليها عبر أجهزة أخرى بعد مسح رمز الاستجابة السريعة من جهاز أندرويد.

ومع التحديث الجديد، تسهل جوجل تسجيل الدخول من خلال مزامنة مفتاح المرور تلقائيًا عبر الأجهزة بمجرد حفظ مفتاح المرور.

وتجلب جوجل أيضًا رقم التعريف الشخصي إلى مدير كلمات المرور من أجل إنشاء مفاتيح المرور والوصول إليها عبر الأجهزة.

ويضيف رقم التعريف الشخصي هذا أمانًا إضافيًا من خلال ضمان بقاء مفاتيح المرور مشفرة من طرف إلى طرف وغير قابلة للوصول، حتى لشركة جوجل.

وعند إعداد مفاتيح المرور عبر جهاز جديد، تحتاج إلى استخدام رقم التعريف الشخصي الخاص بمدير كلمات المرور من جوجل أو قفل الشاشة عبر جهاز أندرويد.

وتساعد عوامل الاسترداد هذه في الوصول بأمان إلى مفاتيح المرور المحفوظة ومزامنتها عبر جميع الحواسيب وأجهزة أندرويد.

ويمكن للمستخدمين افتراضيًا إعداد رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام أو اختيار رقم تعريف شخصي أبجدي رقمي أطول من خلال تحديد “خيارات رقم التعريف الشخصي”.

ويمكنك إنشاء مفاتيح مرور لمواقع شائعة الاستخدام، مثل واتساب وجوجل وأمازون وباي بال.

ومع إدماج مدير كلمات المرور في أجهزة أندرويد وكروم بوك، تنتفي الحاجة إلى تنزيل تطبيقات إضافية لاستخدام مفاتيح المرور.

ويمكن الآن حفظ مفاتيح المرور في مدير كلمات المرور عبر أنظمة ويندوز ولينكس وماك وأندرويد. ويتوفر دعم كروم أو إس ChromeOS حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي، ومن المتوقع أن يتوفر التوافق مع iOS قريبًا.