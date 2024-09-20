أمازون تطلق مولد فيديو بالذكاء الاصطناعي للإعلانات

أطلقت أمازون مولد فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي مخصص للمعلنين فقط في الوقت الحالي، ومحدود إلى حد ما فيما يمكنه القيام به.

وكشفت عملاقة التجارة الإلكترونية عن Video Generator، الذي يحول صورة منتج واحد إلى عروض فيديو لهذا المنتج بعد قدر معين من المعالجة.

وتقول أمازون إن الأداة يمكنها تنظيم مقاطع فيديو مخصصة مولدة بالذكاء الاصطناعي لإظهار مزايا المنتج دون أي تكلفة إضافية.

وكتبت أمازون في تدوينة: “تستفيد مقاطع الفيديو التي يولدها Video Generator من رؤى التجزئة الفريدة من أمازون لإضفاء الحيوية على قصة المنتج بطرق ذات صلة بالعملاء”.

وقال نائب رئيس إعلانات أمازون، جاي ريتشمان، إن الشركة تخطط لضبط أداة Video Generator، التي لا تزال في مرحلة تجريبية لمعلنين محددين في الولايات المتحدة وخاصة لحملات العلامات التجارية المدعومة، على مدار الأشهر القليلة القادمة قبل إصدارها على نطاق واسع.

وأضاف: “يُعد Video Generator ابتكارًا جديدًا يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإلهام الإبداع وتقديم قيمة إضافية لكل من المعلنين والمتسوقين. نعمل من أجل تقديم استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسمح للمعلنين بصياغة إعلانات جذابة بصريًا وعالية الأداء”.

كما أعلنت أمازون ميزة الصورة الحية التي تولد صور متحركة بتنسيق GIF مدتها بضع ثوانٍ من إطار ثابت.

وتُعد هذه الميزة جزءًا من Image Generator، وهي مجموعة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي من أمازون للمسوقين.

وتبلغ مدة المقاطع التي يولدها Video Generator ما بين 6 ثوانٍ و 9 ثوانٍ، وتأتي بدقة قدرها 720 بكسلًا بمعدل قدره 24 إطارًا في الثانية.

ويولد Video Generator المقاطع تلقائيًا بالاعتماد على صورة منتج مستوحاة من المنتج وتفاصيله، ويستغرق ما يصل إلى خمس دقائق لتوليد المقاطع، ويحصل المستخدمون على أربعة أنوع مختلفة للاختيار من بينها.

وتتبع مخرجات Video Generator الصيغة الأساسية نفسها، وهي مشهدان بعناوين رئيسية وموسيقى خلفية ودعوة لاتخاذ إجراء.

ويمكن تخصيص الخط والموسيقى التصويرية، بالإضافة إلى شعار العلامة التجارية الذي يظهر في الزاوية اليمنى العليا من الإطار.

ويأتي توسع أمازون في مجال الفيديو التوليدي في الوقت الذي تطلق فيه شركات أخرى تقنياتها لتوليد الفيديو.

وأطلقت الشركات الناشئة Runway و Luma واجهات برمجة تطبيقات الفيديو التوليدي هذا الشهر، وتقول جوجل إنها بدأت بإدماج نموذجها للفيديو Veo في يوتيوب شورتس YouTube Shorts.

ووعدت أدوبي بتوفير مولد فيديو ضمن منصة Creative Suite بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن تطرح OpenAI تقنيتها Sora هذا الخريف.