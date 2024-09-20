أمازون تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي للبائعين Project Amelia

أصبح لدى بائعي أمازون الآن إمكانية الوصول إلى مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لمساعدتهم في تنمية أعمالهم من خلال الإجابة عن أسئلة بخصوص مقاييسهم والمساعدة في حل المشكلات التي تنشأ.

ويحمل المساعد الاسم الرمزي Project Amelia، وهو مبني بالاعتماد على منصة Amazon Bedrock، ويتاح في الإصدار التجريبي للبائعين في الولايات المتحدة بدءًا من الآن.

وتمنح أمازون بائعين أمريكيين محددين وصولًا فوريًا، يليه طرح واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ الميزة بالوصول إلى بلدان إضافية وبلغات أخرى إلى جانب اللغة الإنجليزية.

وتوضح أمازون أن الهدف من Project Amelia هو تقديم أدوات للبائعين يمكنها بعد ذلك إدارة وتنمية أعمالهم.

ويستطيع البائعون استرداد معلومات، مثل بيانات المبيعات ومعلومات حركة العملاء، كما يستطيعون طرح أسئلة على المساعد الذي يقدم ملخصًا للمقاييس ردًا على السؤال، ويشمل ذلك المبيعات الأخيرة والوحدات المباعة وحركة المرور عبر الموقع الإلكتروني، ومقارنة هذه المقاييس بالوقت نفسه من العام الماضي.

كما يستطيع البائعون طرح أسئلة متابعة، مثل تلك التي تركز على مبيعات منتج واحد ونموه وحركة العملاء، من بين أمور أخرى.

ويساعد المساعد الذكي في حل المشكلات، إلى جانب المساعدة في مهام أخرى. وعلى سبيل المثال، يستطيع بائعو أمازون طرح أسئلة والحصول على إرشادات شخصية.

وإذا لزم الأمر، يستطيع المساعد الذكي ربط البائع بفريق دعم أمازون لمساعدته في التحقيق في المشكلة، مما يجعل المساعد يبدو في هذه الحالة أشبه بروبوت محادثة تقليدي.

ويستطيع Project Amelia في وقت لاحق تقديم مساعدة إضافية في إدارة المهمة للبائعين أو قد يعرض حل المشكلة نيابة عن البائع، كما تقول أمازون، دون تقديم تفاصيل أو إطار زمني للإطلاق.

وقالت ماري بيث ويستمورلاند، نائبة الرئيس لتجربة شركاء البيع في جميع أنحاء العالم في أمازون: “نسعى دائمًا إلى تزويد شركائنا في البيع بالأدوات والقدرات الفعّالة، وتمكينهم من بدء أعمال ناجحة وتنميتها بسهولة كبرى”.

وأضافت: “من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، نعمل على إنشاء التقنيات التي من شأنها تحسين كيفية إدارة البائعين لأعمالهم وتنميتها. تقلل الحلول المبتكرة، مثل Project Amelia، الوقت والجهد والموارد المطلوبة من البائعين لإدارة أعمالهم، مما يتيح لهم وقتًا إضافيًا لبناء المنتجات المفيدة وإسعاد العملاء”.

ويأتي Project Amelia بعد إطلاق روبوت دردشة ذكاء اصطناعي يستهدف المستهلكين يسمى Rufus.

ومن جانب المستهلك، تستفيد أمازون من الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء في العثور على الملابس المناسبة وتعزيز مراجعات المنتجات، من بين أمور أخرى.

وعلى صعيد البائعين، قدمت أمازون سابقًا أدوات ذكاء اصطناعي توليدي لمساعدتهم في إنشاء قوائم المنتجات، إلى جانب أدوات لإنشاء خلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي لأولئك الذين يعلنون عبر أمازون.