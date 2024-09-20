آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من تحديث iOS 18.1

أطلقت شركة آبل النسخة التجريبية العامة الأولى من تحديث iOS 18.1 المنتظر، بالإضافة إلى تحديثي iPadOS 18.1 و macOS Sequoia 15.1، مما يتيح للمستخدمين غير المطورين تجربة تلك التحديثات قبل الإطلاق النهائي في شهر أكتوبر القادم.

ويمكن للمستخدمين المسجلين في برنامج آبل التجريبي “Apple Beta Program” تنزيل التحديثات عن طريق فتح تطبيق الإعدادات، والدخول إلى قسم تحديث البرامج، ثم اختيار خيار النسخة التجريبية العامة.

وتعد هذه التحديثات الأولى التي تتضمن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل المعروفة باسم “Apple Intelligence”. ولم تُضَف كافة المزايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من آبل بعدُ، ولكن النسخ التجريبية الحالية تضم أدوات الكتابة وتغييرات في المساعد الذكي Siri، ومزايا لتلخيص النصوص والردود الذكية في الرسائل والبريد.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام مزايا Apple Intelligence الجديدة يتطلب هواتف آيفون 15 برو أو هواتف آيفون 16، أو أجهزة آيباد أو حواسيب ماك بمعالجات آبل سيليكون من سلسلة M.

وتوفر أدوات الكتابة والنصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، وإعادة صياغة النصوص بأسلوب مختلف وتلخيصها، وتلخيص المحتوى في متصفح سيري، وستكون تلك المزايا متاحة في أي مكان يمكن فيه إدخال النصوص وتعديلها، علمًا بأنها ستكون متاحة أولًا باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وستدعم آبل المزيد من اللغات لاحقًا.

وأعادت آبل تصميم المساعد الذكي سيري ليأتي بواجهة جديدة مع خيار الكتابة وإمكانية التفاعل دون الحاجة إلى التحدث، بالإضافة إلى قدرة سيري على متابعة السياق في المحادثات.

ومن المزايا الأخرى التي ستتيحها آبل ضمن الدفعة الأولية من مزايا الذكاء الاصطناعي ميزة Memory Movie لإنشاء عروض متحركة من الصور بناءً على أوصاف نصية، وأداة تعديل الصور بحذف العناصر غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى تسجيل المكالمات الهاتفية وتحويلها إلى نصوص وتلخيصها، وحفظ التسجيلات في تطبيق الملاحظات، ومزايا أخرى.

وستؤجل آبل مزايا أخرى مثل توليد الصور والوجوه التعبيرية وإدماج ChatGPT في سيري إلى تحديثات لاحقة.