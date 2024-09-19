XPeng تعرض سيارة الذكاء الاصطناعي P7 Plus

فاجأ الرئيس التنفيذي لشركة XPeng، هي شياوبنج، الجميع بظهوره في مؤتمر Apsara 2024 في هانغتشو، إذ قاد بنفسه نموذجًا أوليًا مموهًا من P7 Plus التي طال انتظارها، مما جذب انتباهًا كبيرًا من وسائل الإعلام.

ويركز مؤتمر Apsara 2024 على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، ويجمع قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا والمبتكرين لمناقشة التطورات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول الصناعي.

ومن المتوقع أن يشارك شياوبنج في المناقشات بخصوص دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات القيادة الذاتية في المؤتمر.

وتحمل السيارة شعار “أول سيارة ذكاء اصطناعي في العالم” على جانبها. وتتميز P7 Plus، التي تُعد تطورًا كبيرًا مقارنةً بسابقتها، P7i، بجسم أكبر، إذ تأتي بأبعاد قدرها 5.06 مترًا × 1.94 مترًا × 1.51 مترًا.

وبُنيت P7 Plus بالاعتماد على منصة SEPA 2.0 المبتكرة من الشركة الصينية، مع وعود بكفاءة محسنة.

وتتميز السيارة الكهربائية الجديدة من XPeng بنظام الرؤية القائم على الكاميرا للقيادة الذاتية. ويتماشى هذا التحول بعيدًا عن تقنية ليدار LiDAR مع نهج تسلا للقيادة الذاتية الكاملة.

وتتمثل رؤية XPeng في إنشاء سيارة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويبدو أن P7 Plus خطوة في هذا الاتجاه.

وتتوفر P7 Plus بخيارين من المحركات، وهما محرك بقوة قدرها 180 كيلوواطًا (نحو 241 حصانًا) للنموذج الأساسي وإصدار أقوى بقوة قدرها 230 كيلوواطًا (نحو 308 أحصنة).

ومن المتوقع أن يقدم كلا النموذجين عجلات بقياس قدره 18 بوصة أو 20 بوصة مع سرعة قصوى قدرها 200 كم في الساعة.

ويبلغ وزن النموذج الأساسي نحو 1967 كغ، في حين يبلغ وزن الإصدار المواصفات الأعلى نحو 2073 كغ.

ومن وجهة نظر التصميم، تتبنى P7 Plus شكل الكوبيه، ومن المتوقع أن يعزز أدائها الديناميكي الهوائي ويقلل من السحب.

ويتميز الجزء الخلفي بتصميم فريد للمصابيح الخلفية على شكل حرف “C”، مما يوفر رؤية عالية ومظهرًا فريدًا. وفي إشارة إلى قدراتها التكنولوجية، تتضمن P7 Plus كاميرات داخل المصابيح الخلفية.

وتستمد P7 Plus الطاقة من بطارية فوسفات الحديد الليثيوم LFP من Eve Power، مع أن المواصفات التفصيلية للبطارية لا تزال غير واضحة.

ومن المقرر إنتاج السيارة الكهربائية في مصنع XPeng في قوانغتشو، ومن المقرر إطلاقها في الربع الرابع من عام 2024.

وتتضمن تشكيلة XPeng الحالية مجموعة من المركبات الكهربائية، مثل سيارات السيدان P7i و P5 و Mona M03، وسيارات الكروس أوفر G6 و G9، والميني فان X9.

ومع انخفاض مبيعات P7i التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في السابق، فإن P7 Plus تُعد فرصة محورية لشركة XPeng لتحديث عروض سيارات السيدان الكهربائية.

من خلال عرض P7 Plus في مؤتمر Apsara، سلطت Xpeng الضوء على تركيزها على إدماج الذكاء الاصطناعي في تقنية القيادة الذكية مع استعدادها للإصدار الرسمي للسيارة في وقت لاحق من هذا العام.