يوتيوب تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل المساعدة في إنشاء المحتوى عبر المنصة.

وقدّم نيل موهان، الرئيس التنفيذي للمنصة، مجموعة من المزايا الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي ستُطرح على المنصة خلال العام الجاري، وذلك خلال حدث ترويجي في مكتب جوجل في مانهاتن، بالولايات المتحدة.

ومن المزايا المعلنة، إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة طولها ست ثوانٍ عبر الذكاء الاصطناعي مع إمكانية إدماجها في مقاطع الفيديو القصيرة “يوتيوب شورتس”، وذلك اعتمادًا على تقنيات توليد الفيديو والصور من شركة “ديب مايند” التابعة لجوجل مثل نموذج توليد الفيديو Veo ونموذج توليد الصور Imagen 3.

وأفادت يوتيوب بأن الذكاء الاصطناعي يُعد جزءًا أساسيًا من طريقة عمل يوتيوب، ومنها خوارزمية توصية المحتوى.

وستعمل يوتيوب على إدماج نتائج النصوص والصور التي تولدها بالذكاء الاصطناعي في ميزة “الإلهام” لمساعدة المبدعين على تقديم اقتراحات وأمثلة لمحتوى الفيديو المولّد بالذكاء الاصطناعي، كما ستقدم أيضًا اقتراحات “مُحسنة بالذكاء الاصطناعي” حول كيفية الرد على التعليقات.

وأكدت يوتيوب أن 92% من منشئي المحتوى في يوتيوب يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت سارة علي، مديرة المنتجات في المنصة، أن كافة أشكال المحتوى المولّد بأدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مدمغة بأداة “SynthID”، وهي تقنية طورتها شركة “ديب مايند” لوضع علامات مائية على المواد التي يولّدها الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت يوتيوب ميزة أخرى جديدة تدعى “Dream Track” يمكن من خلالها توليد مقاطع موسيقية دون أدوات عزف لمقاطع الفيديو القصيرة “Shorts”.

وأشارت المنصة إلى أنها ستوسع ميزة “الدبلجة التلقائية” عبر تعزيز جودة الترجمات الصوتية لتبدو طبيعية بنحو أكبر من خلال تقليد نبرة الصوت والتأثيرات الصوتية الأصلية.

وتسعى يوتيوب أيضًا إلى توسيع وسائل تحقيق الدخل لصنّاع المحتوى من خلال تقديم “الهدايا المباشرة”، التي تمكّن المشاهدين من دعم صنّاع المحتوى بتبرعات صغيرة، على غرار منصات أخرى.

وكانت المنصة قد قدّمت سابقًا ميزة “DreamScreen” في عام 2023، وهي تتيح إمكانية إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو القصيرة.