يوتيوب تعرض الإعلانات عند إيقاف تشغيل مقطع فيديو عبر التلفاز

تضيف يوتيوب تنسيقًا جديدًا للإعلانات عبر التلفاز يظهر عند إيقاف الفيديو مؤقتًا، وقد بدأ طرحه للمستخدمين.

وظهرت منذ ما يقرب من ست سنوات معلومات تفيد بأن الإعلانات قادمة عند الضغط على زر الإيقاف المؤقت.

وفي شهر مايو 2024، أعلنت جوجل أن منصة نشر مقاطع الفيديو ستحصل على بعض التنسيقات الإعلانية الجديدة عبر أجهزة التلفاز، ويشمل ذلك تنسيق يعرض الإعلانات عبر الشاشة عند إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

ولم تحدد جوجل حينها جدولًا زمنيًا لوقت بدء طرح هذا التنسيق، مع أنه يبدو أنه يظهر لبعض المستخدمين الآن.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، لاحظ بعض المستخدمين أن إعلانات يوتيوب تظهر الآن عند إيقاف تشغيل مقطع فيديو مؤقتًا عبر التلفاز.

وتعرض واجهة المستخدم الفيديو في مربع صغير مع وضع الإعلان على الجانب الأيمن من الشاشة. ويظهر زر “رفض” في الجهة السفلية مع زر المعلومات.

وأكدت جوجل الآن أنها توسع إمكانية استهداف المعلنين لوقت توقف الشاشة. وقالت عملاقة البحث: “نظرًا إلى أننا رأينا كلًا من المعلن القوي واستجابة المشاهد القوية، فقد طرحنا منذ ذلك الحين إعلانات الإيقاف المؤقت على نطاق واسع لجميع المعلنين”.

ومن الناحية التقنية، بدأت يوتيوب بتجربة إعلانات الإيقاف المؤقت في عام 2023 مع مجموعة محدودة من المعلنين.

وكشف كبير مسؤولي الأعمال في جوجل، فيليب شيندلر، في شهر أبريل الماضي أن هذه الإعلانات حققت نجاحًا كبيرًا مع شركات الإعلانات وهي مربحة لشركة جوجل.

وتزعم يوتيوب أن إعلانات الإيقاف المؤقت مصممة للسماح لها بتقديم تجربة أقل إزعاجًا، وجربت المنصة الإعلانات الطويلة والأقل ظهورًا سابقًا، كما قدمت إعلانات لا يمكن تخطيها في عام 2023.

وتعمل يوتيوب أيضًا على إعلانات طويلة غير قابلة للتخطي ورموز QR ذات العلامة التجارية للمعلنين.

وتسير منصة نشر مقاطع الفيديو على خطر Hulu و AT&T في بيع إعلانات الإيقاف المؤقت، كما قدمت Sling TV أيضًا إعلانات الإيقاف المؤقت في شهر يوليو، مع أنه كان بالإمكان في ذلك الوقت إيقاف تشغيلها من قائمة الإعدادات.