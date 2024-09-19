يوتيوب تطلق ميزة Hype لمساعدة القنوات الصغيرة في الانتشار

أعلنت منصة يوتيوب ميزة جديدة تُدعى “Hype” خلال حدثها الإعلامي الأخير، وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة صنّاع المحتوى الصغار في توسيع نطاق جمهورهم.

وتتيح هذه الميزة للمشاهدين الحاليين تعزيز شعبية مقاطع الفيديو عبر الضغط على زر “Hype”، مما يساعد مقطع الفيديو على الصعود في قائمة “مقاطع الفيديو الأكثر حماسة”، ومنحه فرصة للوصول إلى جمهور أوسع.

وهذه الميزة تقدم بديلًا لصنّاع المحتوى يغنيهم عن الاعتماد الكامل على خوارزميات التوصية ونتائج البحث لزيادة عدد المشاهدات.

ويمكن للمشاهدين النقر على زر “Hype” الجديد الموجود أسفل زر “الإعجاب”، وستتاح هذه الميزة فقط لأصحاب القنوات التي يقل عدد المشتركين فيها عن 500 ألف مشترك.

ومع زيادة عدد الضغطات على “Hype”، يرتفع ترتيب الفيديو في قائمة أفضل 100 فيديو، مما يمنحه فرصة للانتشار.

ولتجنب إساءة استخدام الميزة، قيّدت يوتيوب عدد مرات استخدام ميزة “Hype” بثلاث مرات أسبوعيًا لكل مستخدم.

ومن المتوقع في المستقبل أن تتيح يوتيوب للمشاهدين شراء “Hypes” إضافية، مما يفتح مصدر دخل جديدًا للمنصة، ولم تحدد يوتيوب بعدُ النسبة التي ستقتطعها من هذه المشتريات، لكن على سبيل المقارنة، تأخذ المنصة نسبة قدرها 30% من الأرباح في المشتريات التي تُجرى عبر ميزة “Super Thanks”.

وأفادت يوتيوب بأنه كلما اكتسب المبدعون المزيد من ضغطات “Hype”، سيحصلون على نقاط ترفع ترتيبهم الأسبوعي على مستوى بلدانهم، كما ستقدم المنصة مكافأة إضافية لأصحاب القنوات الذين لديهم عدد مشتركين أقل، مما يعزز فرصهم في المنافسة مع القنوات الكبيرة.

وبدأت يوتيوب اختبار تلك الميزة في تركيا وتايوان والبرازيل، حيث اُستخدمت ميزة “Hype” أكثر من 5 ملايين مرة في 50 ألف قناة.