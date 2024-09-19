يوتيوب تطلق ميزة المجتمعات لزيادة التفاعل

أعلنت يوتيوب في حدث Made On YouTube مساحة جديدة مخصصة للمبدعين للتفاعل مع المعجبين والمشاهدين.

وتشبه المساحة المسماة “المجتمعات” إلى حد ما خادم ديسكورد المدمج في قناة صانع المحتوى.

وينشر المبدعون مقاطع فيديو عبر يوتيوب، مع أنهم ينتقلون إلى منصات أخرى للتفاعل فعليًا مع معجبيهم ومشاهديهم.

ومع المجتمعات، تأمل يوتيوب ألا يحتاج المبدعون إلى استخدام منصات أخرى للتفاعل مع المشاهدين، مثل ديسكورد أو ريديت.

وتُعد المجتمعات بمنزلة مساحة للمشاهدين للنشر والتفاعل مع المعجبين الآخرين مباشرةً داخل قناة المنشئ.

وفي الماضي، كان المشاهدون مقيدين بترك تعليقات على فيديو المنشئ، في حين يمكنهم الآن نشر المحتوى في مجتمع المنشئ للتفاعل مع المعجبين الآخرين بخصوص الاهتمامات المشتركة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتضمن مجتمع منشئ اللياقة البدنية منشورات من المعجبين الذين ينشرون مقاطع فيديو وصور من أحدث رحلة لهم. وتتاح الميزة للمشتركين فقط.

وقال بانجالي كابا، مدير إدارة المنتجات في يوتيوب، خلال الحدث: “أنت تعرف هذا الشعور الذي تشعر به عند العثور على مجموعة من الأشخاص الذين يفهمونك تمامًا. المجتمعات هي مكان يمكنك فيه اختبار ذلك الشعور مع معجبيك. المجتمعات هي المكان الذي يمكنك فيه أنت ومعجبيك التجمع لبناء علاقات عميقة بخصوص الموضوعات ومقاطع الفيديو التي تحبها. لا يقتصر الأمر على نشر التحديثات بين القائمين على التحميل أو طلب الآراء أو الأفكار، بل يثير المشتركون مناقشاتهم معك ومع بعضهم بعضًا”.

وترى يوتيوب المجتمعات بصفتها مساحة مخصصة للمحادثة والتواصل، مع السماح للمبدعين بالحفاظ على السيطرة على المحتوى.

وتقول يوتيوب إن المحادثات في المجتمعات من المفترض أن تحدث بمرور الوقت، كما هو الحال في أي منتدى آخر.

ولا يجب الخلط بين ميزة المجتمعات الجديدة وميزة مجتمع يوتيوب، وهي مساحة للمبدعين لنشر النصوص والصور مع المشاهدين أطلقتها يوتيوب في عام 2016 ولا تسمح للمشاهدين بالتفاعل مع بعضهم بعضًا.

وتختبر يوتيوب المجتمعات الآن عبر الأجهزة المحمولة مع مجموعة صغيرة من المبدعين. وتخطط المنصة لاختبار الميزة مع مبدعين إضافيين في وقت لاحق من هذا العام قبل توسيع الوصول إلى قنوات إضافية في أوائل عام 2025.