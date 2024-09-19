يوتيوب تخطط لتجديد شامل لتطبيقها للتلفاز

تخطط يوتيوب لتجديد كبير لتطبيقها للتلفاز من خلال إضافة وظائف جديدة ومظهر جديد كليًا في محاولة للدفاع عن ريادتها في البث أمام منصات البث الأخرى. وأعلنت المنصة الخطط في حدث Made on YouTube.

ويتضمن تطبيق التلفاز الجديد مجموعة من المزايا المحدثة، ويشمل ذلك بعض المزايا التي يمكن أن تغير كيفية تصنيف بعض المبدعين لمقاطع الفيديو من خلال تمكينهم من تقسيم مقاطع الفيديو إلى حلقات ومواسم مختلفة لتسهيل التنقل بينها على المشاهدين ومشاهدتها عبر التلفاز، مما يعكس ما يتوقعه المشاهدون عبر منصات الفيديو بالاشتراك.

وتطرح يوتيوب ما تسميه “المعاينات الغامرة”، وهو مقطع دعائي سينمائي للفيديو يعمل تلقائيًا عندما ينتقل المستخدم إلى صفحة المبدع.

وقال كريستيان أوستلين، نائب رئيس إدارة المنتجات في يوتيوب: “عندما أطلقنا قنوات Primetime Channels في التطبيق الرئيسي، كان أحد الأشياء التي أردنا التحقق من تقديمها هو أنه إذا كنت تبحث عن House of the Dragon من HBO وتنتقل إلى صفحة القناة تلك، فأنت تريد البحث حسب الموسم والحلقة والحصول على تجربة صفحة قناة غنية وغامرة يتوقعها الناس بخصوص المحتوى المتسلسل”.

ووفقًا للمنصة، يميل صناع المحتوى إلى استخدام هذا التنسيق، إذ يصنعون مقاطع فيديو مدتها ما بين 20 دقيقة و 40 دقيقة، مع طرح عدد من الحلقات والمواسم، لذلك فإن يوتيوب تمنحهم الأدوات اللازمة لإنشاء ما تسميه Creator Show Pages.

وتُعد Creator Show Pages بمنزلة طريقة مفيدة ليستطيع المشاهد اكتشاف منشئ المحتوى واكتشاف عروضه بطريقة تشابه ما تقدمه خدمات البث الأخرى، إذ تشاهد حلقة واحدة، ويمكنك رؤية الموسم الكامل، ويمكن أن يشجع ذلك المشاهد على الاستمرار بالمشاهدة، أو حتى تنزيل الموسم بالكامل قبل بدء المشاهدة.

كما تخطط يوتيوب لطرح مزايا تهدف إلى مساعدة المبدعين في تنمية أعمالهم، ويشمل ذلك وظيفة اشتراك بسيطة وبارزة عبر تطبيق التلفاز أثناء تشغيل مقاطع الفيديو، وميزة تولد رموز الاستجابة السريعة من الروابط الموجودة في أوصاف الفيديو.

وتأمل يوتيوب أن يعزز هذا التغيير أعداد المشتركين لدى المبدعين، وأن يعزز أيضًا التفاعل من خلال استخدام وظيفة رمز الاستجابة السريعة.

وتقول يوتيوب إنها تطرح المعاينات الغامرة وروابط رمز الاستجابة السريعة ووظائف الاشتراك الجديدة هذا العام، مع طرح وظائف الحلقات والمواسم تدريجيًا بدءًا من عام 2025.

وتقول يوتيوب إن عدد المبدعين الذين يحققون غالبية إيراداتهم من التلفاز ارتفع بمقدار 30 في المئة سنويًا.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد كبار المبدعين الذين حصلوا على أغلب وقت المشاهدة عبر الشاشة الكبيرة بأكثر من 400 في المئة.

ويقول أوستلين إن يوتيوب أخذت مخاوف المبدعين على محمل الجد عند تطوير التطبيق الجديد، الذي استغرق تطويره سنوات.