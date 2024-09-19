“هواوي” و”دو” تحققان قفزة نوعية في شبكات الجيل الخامس 

حققت شركة هواوي و(دو) التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إنجازًا تقنيًا بارزًا في قطاع الاتصالات، إذ نجحتا في تفعيل أول حل رقمي داخلي لشبكة (LampSite X) باستخدام تقنية تجميع ثلاثة نواقل (3CC) لشبكات الجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط.

ويمثل هذا الإنجاز يمثل قفزة نوعية في مجال الاتصالات، ويعزز ريادة شركة (دو) في مجال تجربة المستخدم لشبكات الجيل الخامس، التي توفر سرعة نقل بيانات قياسية تبلغ 5.1 جيجابت في الثانية، متجاوزة بذلك كل المعايير السابقة.

وتقنية تجميع ثلاثة نواقل (3CC) هي إحدى التقنيات المتقدمة المستخدمة في شبكات الجيل الخامس (5G) لتحسين أداء الشبكة وزيادة سرعتها، إذ تعمل على تجميع ترددات مختلفة (نواقل) في الوقت نفسه لخدمة المستخدم الواحد، مما يوفر سرعة إنترنت أعلى بكثير.

ثورة في تجربة المستخدم:

نجحت (دو) بالتعاون مع شركة هواوي في عام 2021، في إطلاق أول شبكة داخلية واسعة النطاق بسرعة تبلع واحد جيجابت في الثانية. واليوم، تواصل (دو) تعزيز ريادتها من خلال هذا الإنجاز الجديد الذي يرفع سقف التوقعات في عالم الاتصالات.

ويهدف هذا الابتكار المشترك بين الشركتين إلى تقديم تجربة اتصالات لا مثيل لها للمستخدمين في الأماكن المغلقة مثل: مراكز التسوق والفنادق والمطارات والمباني السكنية. فبفضل هذه التقنية المتطورة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتصفح الإنترنت بسرعات فائقة، وتنزيل الملفات الضخمة في وقت قياسي، والاستمتاع بتطبيقات الواقع المعزز والألعاب عبر الإنترنت بجودة عالية ودون أي تأخير.

أرقام قياسية:

تؤكد الأرقام نجاح نموذج (دو) في تبني تقنيات الجيل الخامس، إذ تجاوزت نسبة استخدام شبكات الجيل الخامس لدى الشركة 60% من إجمالي نشاط الهاتف المحمول، متفوقة بذلك على شبكات الجيل الرابع والثالث مجتمعة. ويعكس هذا الإنجاز الثقة التي يوليها العملاء لشبكات “دو” ويعكس مدى أهمية الجيل الخامس في حياتنا اليومية.

أكد سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (دو)، التزام الشركة بتوفير أفضل تجربة للمستخدمين من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وتطوير شبكاتها بشكل مستمر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز الجديد هو خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها في توفير شبكات اتصالات متطورة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.

ومن جهته، قال إريك باو، رئيس إنتاج الأنظمة الداخلية الرقمية اللاسلكية في هواوي: “نشهد اليوم تطورًا سريعًا لشبكات الجيل الخامس، إذ وصلنا إلى عصر الابتكار المتمثل في المركبات الكهربائية الذكية والروبوتات الشبيهة بالبشر والهواتف المحمولة السحابية وتقنية العرض الثلاثية الأبعاد، وأصبح لا بدّ للمشغلين اليوم أن يوفروا شبكات داخلية ذات قدرة كبرى وأداء أعلى وكفاءة معززة في توفير الطاقة. ويُعدّ (LampSite X) حلًا داخليًا رائدًا في القطاع، ويساعد المشغلين في بناء شبكات داخلية توفر الذكاء والأداء الاستثنائي لتلبية النمو الهائل في طلب الخدمة”.

وتحافظ (دو) على التزامها بتقديم أفضل خدمات شبكات الجيل الخامس لعملائها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من خلال التعزيز المستمر لشبكتها بأحدث التطورات التقنية. وتماشيًا مع التزامها الطويل الأمد بدعم أهداف الاتصال في دولة الإمارات، تواصل الشركة الابتكار وتنفيذ الإستراتيجيات التي تعزز قدرات الشبكة وتقدم الحلول المتطورة.