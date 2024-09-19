ميتا تعزز جهودها في مجال النظارات الذكية

تخطط ميتا وشركة النظارات إيسيلور لوكسوتيكا EssilorLuxottica للعمل معًا على النظارات الذكية حتى العقد القادم، إذ أعلن الطرفان اتفاقية طويلة الأجل لتمديد الشراكة التي بدأت في عام 2019 وأسفرت عن جيلين من نظارات راي بان الذكية.

وتتمتع إيسيلور لوكسوتيكا باحتكار شبه كامل لسوق النظارات في جميع أنحاء العالم، وتُعد علاماتها التجارية، مثل راي بان و Oakley، من بين العلامات التجارية الأكثر شهرة على هذا الكوكب.

وقال مارك زوكربيرج: “فخور بعملنا مع إيسيلور لوكسوتيكا، ومتحمس لخريطة الطريق الطويلة الأجل التي نخطط لها. لدينا الفرصة لتحويل النظارات إلى منصة التكنولوجيا الرئيسية القادمة وجعلها عصرية في هذه العملية”.

وأفادت التقارير أن جوجل كانت تجري محادثات مع إيسيلور لوكسوتيكا في وقت سابق من هذا العام بهدف تصنيع نظاراتها الذكية Gemini AI، مع أنه يبدو أن إيسيلور لوكسوتيكا قررت الالتزام مع ميتا.

وتُعد نظارات راي بان الذكية هي النظارات الذكية الأكثر مبيعًا، وقد صرح المسؤولون التنفيذيون في ميتا في مناسبات متعددة أن الشركة تبيعها بأسرع من قدرتها على تصنيعها.

وذكر تقرير صادر عن The Information أن نظارات ميتا الذكية القادمة مع شاشة العرض الأمامية HUD، التي من المتوقع إطلاقها في عام 2025، لن تحمل علامة راي بان التجارية لأن إيسيلور لوكسوتيكا رفضت سمك التصميم اللازم لإيواء نظام العرض.

وبعد أقل من أسبوع، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز وول ستريت جورنال أن ميتا تستكشف الاستحواذ على حصة قدرها 5 في المئة في إيسيلور لوكسوتيكا، مما قد يساعدها في ممارسة النفوذ في عملية اتخاذ القرار في الشركة بخصوص النظارات الذكية المستقبلية.

وتشير تعليقات مارك زوكربيرج على مدار العام الماضي إلى أن ميتا مستمرة بتقديم نظارات ذكية دون شاشة لمدة طويلة جدًا، وذلك بسبب الإمكانات الكبيرة لمساعد Meta AI المدعوم بسلسلة Llama من النماذج اللغوية الكبيرة.

وقال زوكربيرج إنه توقع في الأصل أن النظارات الذكية قد تحتاج إلى شاشة لتكون مفيدة، مع أنه يعتقد الآن أن الأمور قد تغيرت في ظل وجود النماذج اللغوية الكبيرة.

ومن المفترض أن تصل نظارات الواقع المعزز المزودة بشاشة العرض الأمامية HUD بصفتها منتج بجودة عالية، وليس بصفتها بدائل للنظارات الذكية الصوتية فقط.

وليس من الواضح إذا كان الاستثمار المحتمل لشركة ميتا والاتفاقية الجديدة مع إيسيلور لوكسوتيكا تكفيان لإقناع إيسيلور لوكسوتيكا بوضع علامتها التجارية على هذه النظارات الضخمة ذات الشاشات، أو إذا كان الأمر قد يستغرق سنوات من التصغير للوصول إلى هذه النقطة.

وتمتلك إيسيلور لوكسوتيكا علامات تجارية رئيسية أخرى، مثل Oakley، كما أن لديها اتفاقيات ترخيص مع العلامات التجارية الفاخرة، ويشمل ذلك Versace و Prada و Chanel وغيرها.

وتخطط ميتا في الأسبوع المقبل لعقد مؤتمر Meta Connect، ويُقال إن الشركة لن تطلق منتجًا جديدًا للنظارات هذا العام، مع أنه من المتوقع أن تعرض نموذجًا أوليًا متكاملًا مرتفع السعر لنظارات الواقع المعزز الحقيقية بصفتها مثال على نوعية المنتج الذي تأمل الشركة في يوم من الأيام أن توفره للمستهلك.